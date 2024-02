Canada : voyage à Montréal, véritable carrefour culturel

Montréal, c’est un peu un ami transatlantique cool. On y retrouve la culture, le style et la gastronomie des régions les plus élégantes de France, et l’informalité, l’innovation et la convivialité de l’Amérique du Nord. Dans cette ancienne colonie française située dans la province francophone de Québec, les galeries d’art ont pour voisines des boîtes de nuit, la mode côtoie les jeans, les bons vins partagent la table avec des frites recouvertes de fromage (je parle ici de la poutine, plat emblématique de la ville, dégoulinant de sauce brune). Montréal embrasse l’ancien et le nouveau mondes avec un je ne sais quoi rarement observé dans les villes. Et c’est sans doute ce qui séduit les Canadiens et les touristes.

Contrairement à Toronto, qui coche toutes les cases des attractions classiques, ou encore de Vancouver où la nature est omniprésente, Montréal fait la part belle à un hédonisme avoué, avec ses nombreuses adresses où faire du shopping, se promener, boire des verres et manger. Le mieux est de ne rien prévoir pour se laisser porter par le rythme de la ville et de ses différents quartiers. Empreignez-vous de sa culture franco-nord-américaine dans le luxueux quartier du Mille carré doré, sortez sur le boulevard Saint-Laurent, admirez les maisons historiques colorées du Plateau et partez à la découverte Griffintown, ancien quartier ouvrier qui connaît un renouveau. Vous trouverez sans doute en chemin une boutique, un café ou une petite galerie où vous arrêtez. Et si jamais vous étiez à court d’idées, les locaux bilingues se feront un plaisir de vous conseiller.

Montréal, c’est aussi une ville définie par les saisons. Après un hiver rigoureux, que les habitants passent bien au chaud à l’intérieur, Montréal retrouve sa joie de vivre à la fin du printemps. Ici, on profite à 100 % des quelques mois d’été. Dans le quartier historique du vieux port, qui date du 17e siècle, les clients s’attablent en terrasse pour déguster des plats classiques de bistro. Le parc du Mont-Royal se pare de vert, ses pelouses prises d’assaut lors du rassemblement gratuit et hebdomadaire appelé « les Tam-tams ». Mais c’est le Quartier des Spectacles qui affiche la programmation évènementielle la plus riche, avec des concerts, des spectacles et des projections de films. À toute heure du jour et de la nuit, l’agitation de la ville se fait ressentir.