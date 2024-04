Voyage : une journée au rythme de São Paulo

Le soir venu, les habitants de São Paulo sortent de la station de métro República et prennent d’assaut les cafés et bars de l’Avenida Ipiranga. Orfeu est le plus animé et le plus coloré de tous. Il se trouve dans une rue piétonne interdite à la circulation et à la chaussée décorée (les fameux « trottoirs portugais », un assemblage de pavés né au 19e siècle à Lisbonne). Sur le balcon au deuxième étage, les couples se pelotonnent autour de boulettes de risotto et de dés de tapioca frits. On entend depuis le trottoir la funk arrocha, reconnaissable à ses percussions qui rappelle le Reggaeton, qui s’échappe des fenêtres ouvertes, tandis que des fêtards tatoués aux cheveux longs et légèrement vêtus boivent des caïpirinhas sur le trottoir.