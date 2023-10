Conseils de voyage : 24h à Stockholm

16 h : Promenade dans Södermalm

En quittant le restaurant, traversez les allées fleuries du parc Mariatorget pour une séance de lèche-vitrine dans les curieuses boutiques situées au sud de l'avenue Folkungagatan, un quartier vibrant surnommé SoFo, pour South of Folkungagatan. La spécialité de SoFo ? Le design, les articles vintage et l'art de la table, le tout proposé par des enseignes indépendantes. Si vous n'êtes pas très porté shopping, optez plutôt pour le musée Fotografiska, installé dans un ancien bâtiment des douanes qui surplombe le port de la ville, où les expositions de photographies se renouvellent en permanence. 18 h : L'aventure à Långholmen

Longez les berges de Södermalm vers l'ouest en profitant de la splendide vue sur la ville, puis enjambez le canal pour rejoindre la verdoyante Långholmen, une île endormie en grande partie recouverte d'un parc. Au centre de l'île s'élève un ensemble de bâtiments qui accueillait autrefois une prison, probablement l'une des plus charmantes au monde, devenue depuis un hôtel portant le nom de l'île. Prenez la direction de la petite plage de Långholmsbadet plus au nord et, si la météo est clémente, joignez-vous aux locaux qui concluent leur dure journée de travail par une baignade rafraîchissante. 20 h : Verre et dîner chez Mälarpaviljongen

En fonction de votre énergie, vous pouvez marcher 30 minutes, ou grimper dans un bus ou un taxi pour vous rendre au Mälarpaviljongen, un bar-restaurant éphémère qui prend possession des berges de Kungsholmen à la saison estivale. Le jardin vous plonge dans une atmosphère sauvage irrésistible, mais les tables les plus prisées se trouvent sur l'eau, grâce au ponton qui offre une vue imprenable sur le bal des navires. Le menu est un véritable best of des classiques de la cuisine suédoise : des crevettes fumées et leur aïoli citronné aux airelles accompagnées de purée de pommes de terre. 22 h : Stockholm en lumière