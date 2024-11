Estonie : virée dans l’archipel de Moonsund

Dans l’ouest de l’Estonie, l’histoire du pays ne se retranscrit pas dans ses paysages, mais dans les récits éparpillés sur ses terres. Je m’en suis aperçue pour la première fois en montant à bord d’un transbordeur appelé Töll le Grand, à destination de l’île de Muhu. La modeste bande de terre vers laquelle je navigue est tellement plane qu’elle semble avoir été repassée sur l’eau. En comparaison, l’histoire de Töll, cet homme fort, mythique, maître du sauna et héros de Saaremaa, une île reliée à Muhu par un pont, a toute la théâtralité d’une formidable épopée. J’imagine Töll dans sa tenue de fermier, les muscles saillants, se précipitant à travers les vagues pour aider les marins pris dans une tempête ou brandissant une hache de fer pour repousser à lui seul les armées ennemies et les envahisseurs étrangers.

Armée des légendes de Töll (placardées sur les murs du bateau comme de vulgaires affiches publicitaires) je quitte une heure plus tard la passerelle du ferry, prête pour l’aventure. Ayant cinq jours devant moi, j’ai l’intention de faire le tour des îles, en jetant l’ancre à Muhu, Saaremaa, Abruka et Kihnu pour m’imprégner des cultures uniques et des histoires communes de leurs habitants.

Nous avons beau être en plein milieu de l’été, la voiture progresse seule sur les routes bordées d’épicéas de Muhu. Les allées blanches descendent en zigzag vers de petites maisons au toit de chaume isolées, ainsi que vers des fermes en bois entourées de murs en pierres sèches recouverts de mousse, typiques de ces îles. C’est aussi tranquille qu’une aquarelle. À mon arrivée à Muhu Veinitalu pour le déjeuner, je suis presque la seule cliente, et le propriétaire, Peke Eloranta, est heureux de me faire visiter son vignoble, fruit d’un projet passionnel. Vêtu d’un blazer bleu délavé et d’un chapeau de cow-boy déchiré et taché, il me sert un verre de son rosé pétillant et me présente fièrement Veinitalu comme un hôtel-restaurant, mais surtout comme l’unique vignoble d’Estonie (qui, à l’en croire, serait le plus septentrional du monde).