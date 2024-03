Afrique du Sud : randonnée dans les montagnes du Drakensberg

Je marche vers le sud, hébété, en longeant le bord de la falaise et en regardant l’horizon, puis je me retourne et fais de même vers le nord. J’aperçois des papillons à mes pieds et des gorges au loin. Quelque part en bas, les ombres des nuages tapissent le fond de la vallée. Je n’arrive pas à tout saisir. « Vous voyez », m’interpelle Mike en souriant lorsque je le rejoins. « Cela en valait la peine. »

Deux jours plus tard, je suis assis sous un surplomb de grès et j’examine des peintures de chasseurs et de lions vieilles de mille ans. J’ai roulé plus au sud de la chaîne de montagnes pour atteindre la splendide région autour du Cathedral Peak Hotel, installé ici depuis 1939. J’avais pensé, bêtement, que le paysage de l’Amphithéâtre ne pouvait être surpassé, mais ici les pics sont plus agglomérés, plus façonnés, curieusement encore plus impressionnants en termes d’échelle. Des bosquets de protées en fleurs parsèment les collines et les cris des coucous criards (Cuculus clamosus) résonnent d’une pente à l’autre.

Les silhouettes humaines des peintures rupestres, dont on pense qu’elles ont été dessinées avec du sang d’antilope, sont représentées en train de courir avec des lances. « Elles ont été réalisées par le peuple San », explique mon guide Zweli Sithole, son chapeau de soleil tombant sur ses joues marquées. « Ils étaient là avant nous, les Zoulous, mais ils ont disparu depuis longtemps ». Zweli est le parfait compagnon de randonnée, avec sa patience bienveillante et sa manière de chanter chaque parole. « Un pas à la fois », chantonne-t-il doucement tandis que nous gravissons la pente escarpée qui mène à une arche naturelle connue sous le nom de Mushroom Rock. « Un pas à la fois ».

Il me conduit sur une boucle de 16 kilomètres à travers les collines vertes et dépouillées. Avant de prendre la route, la description de l’itinéraire m’avait semblé commune mais la réalité est tout autre. Des pics escarpés encadrent le ciel, tandis que des pentes et des crêtes ondulent au loin. Sur un flanc de coteau éloigné, des élands paissent au soleil. Les vues semblent grandioses et donnent dans toutes les directions à la fois, peu importe dans quel sens l’on regarde. Zweli m’indique un col de haute montagne qui mène au Lesotho, puis s’accroupit au bord d’un ruisseau pour me montrer un tas de carapaces de crabe écrasées laissées par une loutre. Nous terminons par une baignade dans la piscine naturelle située sous les Doreen Falls.