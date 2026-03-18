Indonésie : dans le Triangle de corail, une vie sculptée par les eaux

Tous les jours, ils partent en mer, plongeant à plusieurs reprises avec pour seuls équipements des lunettes de plongée en bois, des poids et des lances. Les poulpes, crustacés et concombres de mer représentent l'essentiel des prises et sont ensuite échangés avec les communautés des îles voisines. Les scientifiques ont découvert que des générations de plongée en apnée ont même sculpté leurs corps, avec notamment une rate plus grosse qui leur permet de retenir leur souffle jusqu'à treize minutes, un exemple frappant de l'adaptation des humains à ce mode de vie lié à l'océan.