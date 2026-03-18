Indonésie : dans le Triangle de corail, une vie sculptée par les eaux
Sur les îles indonésiennes du Triangle de corail, la vie quotidienne reste façonnée par la mer. Découvrez la vie des habitants de ces îles à travers l’objectif de la photographe Lynn Gail.
Dans les hautes terres d'Iwang Gete, les femmes perpétuent la tradition du tissage du coton teint à l'aide de colorants naturels.
Connu pour être l'épicentre mondial de la vie marine, le Triangle de corail compte des milliers d'îles à travers l'Asie du Sud-Est et le Pacifique. Il englobe une partie du vaste archipel de l'Indonésie, nation composée de plus de 17 000 îles, où la vie quotidienne reste étroitement liée à l'océan.
À l'aube, les bateaux glissent sur des eaux miroitantes, leurs filets débordant de leur prise du jour destinée aux marchés et aux villages voisins. Pendant ce temps, les Bajau, souvent surnommés les « nomades de la mer », plongent en apnée sous la surface de l'eau pour pêcher des poulpes, des crustacés et des concombres de mer.
À l'intérieur des terres, l'influence de la mer persiste : les tisserands reproduisent les courbes des vagues dans leurs tissus, les charpentiers fabriquent des bateaux et des outils pour la vie en mer et les artisans pratiquent des techniques transmises de génération en génération.
À travers l'Indonésie, les communautés ont développé des identités distinctes, façonnées par l'isolement, l'environnement et des siècles d'histoire.
Sur l'île de Florès, dans l'archipel des Petites îles de la Sonde, cet héritage se manifeste à travers le Caci, une tradition ancestrale qui oppose deux hommes munis de fouets, vêtus de tissus ikat traditionnels et portant des clochettes de bétail dans une arène de cérémonie. Aujourd'hui, cette pratique est mise en scène pour marquer les étapes importantes de la vie, notamment la naissance, les mariages, les enterrements et les fêtes nationales.
Plus à l'est, dans les hautes terres de Iwang Gete, adoucies par la brume, le village de Watublapi perpétue un artisanat plus tranquille. Les femmes teignent le coton à l'aide de pigments extraits de l'indigo, du curcuma et du jaque, en séparant la fibre des graines avant de la tisser sur des métiers à tisser traditionnels. Le procédé, lent et communautaire, unit les générations à travers des techniques affinées au fil des siècles.
Plus à l'est, dans les hautes terres de Iwang Gete, adoucies par la brume, le village de Watublapi perpétue un artisanat plus tranquille. Les femmes teignent le coton à l'aide de pigments extraits de l'indigo, du curcuma et du jaque, en séparant la fibre des graines avant de la tisser sur des métiers à tisser traditionnels. Le procédé, lent et communautaire, unit les générations à travers des techniques affinées au fil des siècles.
Au-delà des villages, une mer de couleur aigue-marine borde les îles boisées, rappelant qu'ici, la vie se poursuit dans un dialogue permanent avec les vagues.
Trois mois par an, les pêcheurs Bajau vivent dans des maisons sur pilotis construites au-dessus des eaux peu profondes au large des côtes de l'île de Sulawesi.
Tous les jours, ils partent en mer, plongeant à plusieurs reprises avec pour seuls équipements des lunettes de plongée en bois, des poids et des lances. Les poulpes, crustacés et concombres de mer représentent l'essentiel des prises et sont ensuite échangés avec les communautés des îles voisines. Les scientifiques ont découvert que des générations de plongée en apnée ont même sculpté leurs corps, avec notamment une rate plus grosse qui leur permet de retenir leur souffle jusqu'à treize minutes, un exemple frappant de l'adaptation des humains à ce mode de vie lié à l'océan.
De retour sur la terre ferme, la vie suit son cours dans les villages des Bajau. Les familles s'occupent de petits potagers où poussent des tubercules et des noix de coco pendant que les enfants évoluent facilement entre le sable et les eaux peu profondes, apprenant à déchiffrer les humeurs de l'océan dès qu'ils savent marcher. Le long du rivage, des charpentiers et des constructeurs de bateaux façonnent des coques et réparent des filets, en utilisant un savoir-faire transmis de génération en génération.
S'élevant au-dessus de la mer de Banda, l'île d'Alor fait partie des îles Moluques. Pendant des siècles, la noix de muscade, le macis et les clous de girofle ont fait l'objet d'un commerce à travers les océans et rapportaient des fortunes supérieures à l'or. Aujourd'hui, l'île est le foyer du peuple Abui, dont les traditions ancestrales restent ancrées dans la vie quotidienne.
La communauté est dirigée par le chef du village Abner Yetimau (ci-dessus), qui préside les rassemblements et les rituels, y compris la danse lego-lego, une danse qui s'apparente à une transe et qui rassemble tout le village. Il dirige aussi un conseil composé de huit aînés qui traite de sujets aussi divers que les mariages et les litiges, les finances et les responsabilités sacrées.
Ailleurs dans le Triangle de corail, la vie sur la côte suit un rythme plus calme. À l'aube et au crépuscule, les pêcheurs travaillent le long du rivage : ils trient leurs prises, nettoient la coque de leurs bateaux et réparent leurs filets. Leurs activités sont rythmées par les marées.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.