Italie : à la découverte de la "Florence du sud"

Ici, il crée, au sens propre comme au sens figuré. Au fond de son jardin, il a aménagé un petit espace pour exposer ses œuvres en pierre de Lecce. Le plafond étant transparent, la lumière du jour éclaire ses sculptures, disposées sur des socles en bois tout au long des murs. On peut y admirer des figures sinueuses sans visage ni traits, et des formes moléculaires qui semblent se contracter et se dilater, sans angles ni lignes dures, sans commencement ni fin. C’est une étude tout en oxymores, où le solide paraît mou et le lourd léger comme une plume.

Pour décrire son approche avec la pierre de Lecce, Renzo emploie le terme sconvolgere, un verbe italien qui exprime l’idée de bouleverser le statu quo. Au début des années 1990, alors que les artisans utilisaient encore ce matériau pour sculpter des putti et des séraphins, Renzo le transformait en objets de la vie quotidienne, tels que des horloges et des lampes, avant de passer à la sculpture abstraite. En 2001, il a été décoré de l’Ordre du mérite de la République, l’équivalent italien du titre de chevalier.

« Je prends l’ancien — le baroque — pour créer le contemporain », me résume Renzo alors qu’il retourne à l’extérieur dans ses sandales abîmées, les semelles couvertes de poussière blanche. « Nous, les tailleurs de pierre locaux, sommes issus d’une longue tradition d’excellence, et nous avons le devoir de la perpétuer. Nos prédécesseurs ont construit de leurs mains quelque chose d’aussi magnifique que la Basilica di Santa Croce. Quatre siècles plus tard, je travaille de la même manière ».