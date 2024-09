Guide : huit villes côtières italiennes à l’écart de la foule

Des destinations comme les Cinque Terre, au nord-ouest de la Riviera, et la côte amalfitaine, au sud du pays, ont tendance à monopoliser l’attention, et pour cause : leurs maisons colorées, leurs falaises abruptes et leurs eaux turquoise sont pour beaucoup associées à la Méditerranée. Cependant, celles et ceux qui osent s’aventurer plus loin sont amplement récompensés. Du nord au sud de l’Italie, nous avons sélectionné huit villes côtières moins fréquentées, mais ayant tout autant de caractère que les destinations les plus populaires.

1. SCILLA, EN CALABRE

Des maisons pâles à flanc de colline semblant se déverser vers la mer, des parasols et des vendeurs de gelati installés sur une plage de galets en arc de cercle, et un château niché sur une falaise. Il ne s’agit pas du Positano de la côte amalfitaine, mais de la ville plus tranquille de Scilla, sur la côte Violette, dans la région méridionale de la Calabre. Le quartier des pêcheurs de Chianalea, qui s’étire le long des vagues, est particulièrement attrayant ; on y trouve des bateaux bleu cobalt hissés sur des cales et des ciabatta à l’espadon, une spécialité locale (d’ailleurs, ne manquez pas celles du Civico 5, sur la Via Grotte). En passant un peu de temps dans ce village, vous remarquerez très vite qu’il manque quelque chose : la circulation et la foule.

Le meilleur point de vue : le Belvédère de la Piazza San Rocco, auquel on accède par un ascenseur gratuit situé à l’arrière, qui permet d’admirer les toits en terre cuite et la mer.

2. PONZA, DANS LE LATIUM

Selon la légende, Ulysse se serait arrêté à Ponza et aurait été contraint par Circé d'y rester un an. C’était du moins son excuse. Qui ne voudrait pas s’attarder dans cette petite ville insulaire ? Là-bas, il n’y a pas de sites touristiques à proprement parler, les transports publics sont quasi inexistants et, comparée à la sophistiquée Capri, la ville semble être restée bloquée dans les années 1970. À l’instar des Romains qui viennent y passer le week-end, vous viendrez sur cette île qui s'avance dans la mer pour réapprendre à vous détendre. Nagez dans ses eaux bleu vert, flânez parmi les maisons colorées du port et dégustez un fritto misto (une sélection de fruits de mer frits) au restaurant Da Enzo al Frontone, situé en bord de mer.

Le meilleur point de vue : une terrasse près du phare au bout de la Via Molo Musco, depuis laquelle on peut admirer les maisons colorées de la Via Banchina di Fazio.

3. VIESTE, DANS LES POUILLES

Comme Dubrovnik de l’autre côté de l’Adriatique, Vieste se dresse sur les falaises d’un promontoire. C’est un labyrinthe de maisons blanches, d’escaliers et d’arches, où le linge est suspendu comme des guirlandes et où les chats somnolent dans des coins ensoleillés. Sa cathédrale normande du 11e siècle renferme des fresques baroques, mais le mieux reste d’aller là où vos pas vous mènent ; vous vous perdrez dans les ruelles étroites, et surtout, vous tomberez sur des fragments de murs vieux de plusieurs siècles ou sur votre future pizzeria préférée, que vous auriez autrement manquée. Pour les amateurs de plage, rendez-vous a Del Castello, où repose un imposant monolithe de calcaire.