Italie : la lentezza des Pouilles, garantie d’un road trip sublime

L’APPEL DES ROUTES SECONDAIRES

Un autre jour, j’explore le littoral ionien. Les kilomètres de plages de sable autour de Gallipoli offrent un contraste parfait avec les criques accidentées de Marina Serra, sur l’Adriatique, où la bronzette implique de se draper telle une nymphe sur les rochers et où l’immersion dans les bassins naturels pour nager ressemble à un baptême. Les oursins s’accrochent aux rochers dans une perfection de nature morte, tandis que les poissons filent à travers les rayons de lumière, comme dispersés par un dieu qui passerait là.

Ne disposant de rien d’autre que de temps et d’un plein d’essence, je parcours les routes de campagne intérieures, désertes et paisibles. De temps en temps, je m’arrête dans des cafés de villages si reculés qu’on n’y parle ni anglais, ni – c’est ce qu’il semble à mon oreille du moins – un italien reconnaissable. À la place, j’entends l’un des nombreux dialectes de Salento, dont certains sont d’origine byzantine, et j’apprends à commander à la manière des locaux : un caffè Leccese, un expresso accompagné de sirop d’amande et servi sur des glaçons qui s’entrechoquent, et un pasticiotto chaud, une tartelette à la crème pâtissière.