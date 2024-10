Italie : six villes de montagne à découvrir

Matera, Taormine et consorts attirent certes les foules les plus nombreuses, mais prenez garde de ne pas passer à côté d’autres villes et villages de montagne moins célèbres, comme la chaotique Calcata ou Pietrapertosa et sa beauté sauvage. Que vous souhaitiez explorer des châteaux aériens ou des vignobles verdoyants dans le Piémont, il existe une enclave perchée sur une falaise pour tous les goûts – voici celles que nous vous recommandons.