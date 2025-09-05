Venise côté lagune : une autre histoire de la Sérénissime

« Toute la zone est entretenue par des bénévoles », indique René Seindal, historien danois, résident de Venise depuis dix ans et guide d’History Walks in Venice, alors que nous accostons à Lazzaretto Nuovo. L'île a servi de poste de quarantaine pour les navires entrants pendant une épidémie de peste au 16e siècle, puis de base militaire, avant d'être abandonnée en 1975. Après l'avoir redécouverte au détour d'un entraînement à la rame, les résidents de la lagune ont fondé Ekos Club, une organisation à but non lucratif destinée à faire revivre l'île. « Personnellement, je suis venu en kayak », ajoute René.

Ils ont ouvert un musée dans le bâtiment principal de la structure, avec des panneaux racontant l'histoire des lieux. Sur les murs, on découvre les peintures de gardes armés de lances abandonnées par les anciens occupants. Des vitrines présentent les trouvailles archéologiques issues de la lagune, divers objets en terre cuite ou en céramique. L'île fait encore l'objet de fouilles à l'heure actuelle ; pendant notre visite, un chercheur travaille dans une cour à la reconstitution d'un squelette d'enfant, enterré là il y a plusieurs siècles. La restauration de l’île rencontre un tel succès qu'elle a donné lieu à la rénovation du Lazzaretto Vecchio, l'ancien hôpital de la peste installé sur une autre île oubliée, en tant que second musée.