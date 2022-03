Japon : entre curiosités et traditions, voyage au cœur de l'archipel Amami

D’autres régimes plus spécifiques viennent parfaire l’entrainement. En effet, le cou des taureaux et en particulier leurs cornes font l’objet de traitements ciblés. Ces dernières sont façonnées pendant leur croissance pour s’adapter à leurs techniques de combat.

À Kikaijima, le divertissement n’est pas la première préoccupation des habitants. Le défi majeur est de faire face au vieillissement de la population et au réchauffement climatique qui génère de plus en plus de typhons.

Les jeunes générations tentent de sauver le patrimoine agricole de l’île en plantant des mandariniers (de variétés endémiques) un peu partout. Autrefois, les enfants grimpaient dans les arbres pour cueillir et déguster des oranges et des mandarines sauvages et la nature offrait profusion de produits non transformés à l'inverse de ceux que l’on trouve aujourd’hui dans les magasins.

Keith et Naoko Kohara, qui se sont rencontrés à Singapour avant de revenir à Kikaijima, ont trouvé des mandarines sauvages tombées des arbres et abandonnées là, un peu partout à travers l’île. Ils ont eu l’idée de les récupérer, d’utiliser leur jus et les ressources naturelles de Kikaijima pour produire un sirop artisanal, le Toba Toba Cola. Leur sirop est donc composé de jus de mandarines sauvages, de sucre brun local et d'épices du monde entier. Dilué dans de l’eau gazeuse ou du lait, il se transforme en une boisson au goût de Coca-Cola ou similaire au thé Chaï.