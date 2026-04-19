Près de Tokyo, des moines marchent sur les braises (et vous pouvez les rejoindre)

Au Japon, même les éléments les plus quotidiens sont sacrés. La divinité protectrice des toilettes est vénérée au temple Myotoku-ji à Izu. Le sanctuaire Mikami, à Tokyo, accueille en masse des hommes souffrant de calvitie venus chercher une intervention divine pour faire repousser leurs cheveux. Il existe des sanctuaires dédiés aux chats perdus, aux poteries cassées et à la guérison des verrues.

Je ne suis donc pas surpris de constater que le temple Takaosan Yakuoin, un temple bouddhiste situé à l'ouest de Tokyo, ne dispose pas d'un parking mais d'une « Baie de purification pour voitures » où les automobilistes viennent faire bénir leur véhicule. On comprend facilement pourquoi l'esprit des gens s'élève si aisément dans le sublime ici. Des macaques jacassent dans les érables sur les pentes du mont Takao, qui s'élève derrière le temple. L'odeur des cyprès se mêle à celle du calambac qui s'échappe des tambours fumants dans la cour. Les fleurs de cerisiers, secouées sur leurs branches par une brise chaude, tombent sur le bitume comme une neige rose pâle.

Au centre de la cour se trouve un immense feu de camp fait à partir de branches de conifères. Contre celui-ci sont appuyés des milliers d'ema, des plaques de prière en bois gravées de caractères kanji. Une atmosphère de festival règne ici : les lève-tôt ont installé leur pique-nique près des grilles et le bruit des spatules qui retournent des pancakes okonomiyaki émane des stands de nourriture.

Le tintement des cloches commence à résonner depuis l'intérieur du temple d'où sortent des dizaines de moines soufflant dans des conques, dans leurs robes blanches resserrées autour de la taille à l'aide de peaux de cerf. Les moines du temple Takaosan Yakuoin font partie de Shugendō, une secte du bouddhisme ésotérique qui intègre des éléments du culte des montagnes et du shinto, la religion la plus ancienne du Japon. Ils sont connus pour leurs pratiques extrêmes, qui consistent notamment à méditer sous des cascades, à se suspendre à des falaises par les chevilles et, comme le prévoit le festival de la marche sur le feu Hiwatari-sai aujourd'hui, à marcher sur des braises chaudes.