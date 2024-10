Jeonju, la meilleure destination gastronomique de Corée du Sud

Aucune de ces variations culinaires n’est susceptible d’impressionner un empereur Joseon mais celles-ci plaisent certainement au flot continu de familles locales et de visiteurs qui arpentent les rues du village Hanok, jetant un coup d’œil dans ses temples, ses sanctuaires, ses boutiques et ses musées, tous reconnaissables à leurs tuiles en argile et à leurs chevrons en bois distinctifs. La place importance que la nourriture tient dans la ville saute aux yeux : elle est omniprésente. Des amis discutent sous les branches des pins de Corée, tout en dégustant des sacs de boulettes de persil d’eau. Des enfants se cramponnent à la main de leurs parents, tenant de longs bâtons de guimauve dans leur autre paume collante. Des adolescentes sont assises sur des bancs et essaient de ne pas renverser de poulet sur leurs hanboks, tenues en soie traditionnelles, qu’elles ont loués pour des séances photos informelles dans les ruelles. Les salons de thé traditionnels servent des mélanges aromatiques lors de cérémonies que les Joseon approuveraient et les cafés modernes proposent de grands bols de granité recouvert de glace au matcha, de morceaux de brownie, de feuilles de menthe et de branchettes de pin.

À l’orée du village, j’effectue mon dernier arrêt dans un bâtiment anodin qui ne présente aucun des ornements architecturaux des hanoks. C’est là que Choi In-duk et sa sœur Choi Jeon-won servent une version revisitée d’une autre tradition culinaire précieuse de Jeonju lors d’une dégustation : le makgeolli. Cette activité, qui consiste à boire du makgeolli, un type de vin de riz fermenté titrant entre 6 et 9 % d’alcool, accompagné de petits plats, se déroule dans le quartier Samchun-dong, au sud-ouest de la ville. Celui-ci voit généralement passer des groupes d’amis qui se déplacent de bar en bar en buvant pour la plupart du makgeolli de piètre qualité et en mangeant en règle générale des collations tout aussi bas de gamme. Dans le restaurant Yetchon Makgeolli des sœurs, au style industriel, l’expérience s’ancre toujours profondément dans la convivialité mais la qualité y est tout sauf médiocre.

Replaçant ses cheveux noirs derrière ses oreilles, Choi In-duk soulève une théière en laiton contenant le makgeolli produit sur place et le verse dans des bols, tout en m’affirmant : « Si les gens viennent à Jeonju, ils savent qu’ils doivent boire du makgeolli. L’eau est très pure ici, ce qui permet d’obtenir une meilleure qualité ». La boisson qui en résulte est d’apparence laiteuse et d’un crémeux unique, avec un léger goût de fromage à pâte persillée. Une théière de makgeolli ne coûte que 3 300 won sud-coréens (2,21 euros) et est accompagnée de suffisamment de plats pour tenir tranquille un groupe de quatre personnes pendant un bon moment dont, entre autres : du poulet aux graines de périlla, des moules dans un bouillon de poireaux, du porc braisé, des pancakes de kimchi et du crabe mariné au soja. Cela ressemble davantage à un festin accompagné de vin plutôt qu’à une bière servie avec des amuse-bouche. « Je veux prendre soin de mes invités », poursuit Choi In-duk. « Et je le fais en leur proposant de vrais plats et boissons d’excellente qualité. »