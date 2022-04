Le bosquet de la Reine, le jardin secret de Marie-Antoinette à Versailles

Le château de Versailles a été conçu pour époustoufler. Ce n’étaient pas uniquement sa taille colossale, ses tonnes de marbre, et ses fresques remarquables qui sidéraient ses visiteurs au 17e siècle (et continuent aujourd’hui encore d’impressionner ses huit millions de visiteurs annuels). Les jardins étaient également un symbole du pouvoir de Louis XIV, mettant en valeur le génie et les merveilles du « jardin à la française » d’André Le Nôtre, reproduit à maintes reprises à travers l’Europe.

À peine 200 mètres plus loin, le bosquet de la Reine, plus discret, contraste avec la précision géométrique de Le Nôtre. Pour celui-ci, Marie-Antoinette engagea les meilleurs botanistes, architectes et horticulteurs afin de se créer un refuge secret, loin des regards indiscrets et des règles strictes de la cour royale du 18e siècle.

Alors que la splendeur symétrique de Le Nôtre permettait d’accueillir des fêtes théâtrales et des feux d’artifice, le bosquet était un lieu où l’on pouvait s’évader et se cacher derrière un grand rideau de verdure. Bordée d’épais espaces boisés, la parcelle rectangulaire s’inspirait des jardins anglais. Elle était parcourue de chemins sinueux bordés d’arbustes qui reliaient des tonnelles et des allées fleuries, entrecoupées de bancs pour offrir un repos tranquille à celles et ceux qui s’y rendaient.

La parcelle fut conservée pendant plus de deux siècles. Puis, en 1999, la tempête Lothar, désignée comme l’une des « tempêtes du siècle » en France, dévasta les jardins de Versailles, abattant au total 53 des arbres du bosquet de la Reine. Après des années de financement et de recherche, la restauration a été lancée, et a duré deux ans. Achevée l’été dernier, elle a permis de reproduire fidèlement le bosquet en replantant la même riche variété d’espèces.