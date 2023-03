Le Liban peut-il renaître de ses cendres ?

Ma mère n’avait pas changé depuis son dernier séjour au Liban, à l’été 2019. Le pays, en revanche, était devenu quasiment méconnaissable. C’était une terre brisée : morose, déprimée, désespérée, son célèbre esprit indomptable mis à mal par une crise économique si rude que la Banque mondiale l’a décrite comme l’une des pires au monde depuis les années 1850.

Le Liban de l’abondance, des déjeuners dominicaux indolents et des embouteillages estivaux créés par les habitants qui fuyaient la chaleur de Beyrouth pour la fraîcheur des montagnes ou de la Méditerranée, était devenu un Liban en proie à la malnutrition infantile et à l’insécurité alimentaire croissantes. Le carburant, quand on en trouvait, était trop cher pour beaucoup, rendant difficile les trajets jusqu’au travail ou à l’école, sans parler des escapades du week-end. Un mode de vie s’était effacé, vidé de cette vitalité qui, vingt ans plus tôt, m’avait fait revenir en tant que journaliste sur la terre de mes racines.

J’étais « revenue » vivre dans un pays que je connaissais surtout d’après les souvenirs dorés de ma mère et de mon père, mais aussi d’après les voyages de mon enfance dans un Liban qui se déchirait. Mes parents, originaires de régions différentes, étaient partis juste avant le début de la guerre civile entre chrétiens et musulmans. Le Liban qu’ils portaient en eux était celui de Fairouz, mi-réel, mi-imaginaire. Celui des sérénades sur le nationalisme libanais et le panarabisme, des chansons qui parlaient d’une vie villageoise plus douce et plus simple, de l’amour, de la perte et de l’exil, et du retour de la diaspora.

Mes parents sont rentrés au Liban au milieu des années 1990, après la fin de la guerre, mais ils n’ont pas réussi à s’adapter à ce qu’il était devenu. Ce n’était plus le pays de Fairouz – s’il avait jamais existé. Leur idéalisme se heurtait à la réalité d’un État où les seigneurs de guerre siégeaient au Parlement et s’accordaient l’immunité pour leurs crimes. Depuis la fin des hostilités, ces chefs, leurs fils ou leurs héritiers politiques désignés tiraient les ficelles dans tous les domaines, des nominations ministérielles aux hautes fonctions judiciaires, au nom d’une démocratie consensuelle qui distribuait le pouvoir selon l’affiliation religieuse. Le système était censé favoriser la coexistence, mais il a accentué la fragmentation de la société en renforçant une identité sectaire plutôt que nationale. C’est ainsi que, après quelques années à Beyrouth, mes parents, non sectaires et apolitiques, sont retournés en Australie.

Le Liban dont j’ai fait pour la première fois mon pays était en plein essor, malgré la domination politique et militaire que la Syrie, son bien plus grand voisin, a exercé sur lui jusqu’en 2005. Beyrouth vivait une frénésie de reconstruction, ses restaurants étaient bondés, sa légendaire vie nocturne extravagante. Le pays était de nouveau le terrain de jeu du Moyen-Orient, sa soupape intellectuelle et littéraire. Mais, pour les habitants, les lignes rouges étaient claires : on ne critiquait pas les hauts dirigeants religieux ou politiques, ni les seigneurs de guerre syriens du Liban, pour ne citer qu’eux. Le pays avait ses problèmes, mais sa population exsudait une joie de vivre enivrante et contagieuse.