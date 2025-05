Le pub le plus reculé de Grande-Bretagne peut être rejoint après une randonnée de 25 km

Nous avons été déposés au bout de la plus longue voie sans issue de Grande-Bretagne. C’était comme si nous avions perdu le contact avec le reste du monde. Les terres sauvages de la région écossaise du Knoydart s’étendaient devant nos yeux, primitives, reculées et magnétiques. Quelque part, là-bas, se trouve The Old Forge, le pub le plus reculé de la Grande-Bretagne continentale, situé dans le petit village d’Inverie. Ma partenaire Ines et moi adorons les défis. Deux jours de randonnée nous séparaient des rafraîchissements qui nous attendaient au pub. Les paysages que nous allions traverser comptaient parmi les plus rudes et divers d’Écosse.