Le Vietnam en toute sérénité : carnet de route d’une voyageuse

En surplomb, le temple Ngoc Son, que l'on appelle aussi la montagne de jade. Le monument est notamment connu pour honorer ses protecteurs : Van Xuong, le gardien de la littérature, Quan Vu, le maître des arts martiaux, et La To, le précurseur de la médecine. Parmi les nombreux autres monuments qui parsèment les berges du lac Hoan Kiem, il vous sera aussi possible d’observer des marionnettes en bois de figuier dansant sur les eaux du lac et mettant en scène le folklore traditionnel vietnamien.

Pour une matinée plus dynamique, une autre option est d'arpenter la vieille ville d'Hanoï et ses rues commerçantes. Le labyrinthe regorge de commerces aussi divers et variés les uns que les autres. « Au Vietnam, les chefs d’entreprises et de commerces sont souvent des femmes », note Aude Le Nigen. « Ce sont vraiment elles les patronnes, il n’y a pas d’autres termes », confie-t-elle dans un sourire.

On retrouve d’ailleurs leur influence rue Ly Thuong Kiet, l’une des rues les plus anciennes de la ville, qui héberge le musée des Femmes du Vietnam. Le lieu retrace le rôle des femmes dans la famille vietnamienne, ses rôles durant la guerre et son importance dans l’histoire du pays. « C’est un must-see qui était pour moi inattendu », me confie Aude.

Côté cuisine, la gastronomie de rue est la plus réputée de la ville. Le parfum des herbes fraîches et du phở, une soupe de nouilles au bœuf ou au poulet, flotte dans les rues à l’heure des repas. Une autre spécialité locale qui séduit les visiteurs est le bún chả, des boulettes de porc grillées servies avec des vermicelles de riz et une sauce aigre-douce. Les classiques bánh mì, le sandwich franco-vietnamien, et les bánh cuốn, des raviolis de riz vapeur garnis de porc et de champignons, sont aussi produits à profusion dans les commerces de la capitale.

« Hanoï est aussi reconnue comme une terre de café », relève Aude Le Nigen - je dois avouer être curieuse de goûter le célèbre cà phê trứng, le café recouvert d’une mousse onctueuse au jaune d’œuf dont elle m’a tant parlé. Au même titre, le cà phê muối, le café au sel, et le cà phê dừa, le café à la crème de coco, sont parmi les plus populaires.

LES TRÉSORS DU VIETNAM

Le nord du Vietnam, en dehors de la capitale, n’est pas à négliger si vous avez la chance d’y rester suffisamment longtemps. La région compte plusieurs parcs nationaux et réserves naturelles. Au-delà de la rivière Ha Long, le parc national de Cat Ba notamment abrite une biodiversité exceptionnelle et des plages d’une beauté éblouissante. Il s’étend sur plus de 9 800 hectares et couvre près d’un tiers de l’île de Cat Ba. Depuis 2004, cette dernière a d'ailleurs obtenu le titre de réserve de biosphère.