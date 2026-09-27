Le voyage en train de luxe a le vent en poupe
La popularité croissante du slow travel s’est traduite par un intérêt accru pour les voyages en train premium. Résultat : de nouveaux itinéraires, de nouveaux trains et des cabines restaurées fleurissent aux quatre coins du monde.
Le Britannic Explorer de Belmond, train de luxe de renom, est équipé de cabines dont les couleurs rappelant celle de la nature font écho aux paysages qu’il traverse.
Difficile d’imaginer un endroit plus post-apocalyptique que Coober Pedy. Au premier abord, cette petite ville minière de l’Outback australien semble totalement dénuée de vie. Des montagnes de gravats marron et blanc s’y étendent à perte de vue. Seules quelques broussailles éparses s’accrochent à la terre asséchée. La moindre brise soulève un nuage de poussière suffocante. L’été, les températures peuvent facilement dépasser les 50° C.
Mais cela ne me gêne absolument pas dans ma cabine couchette privée à bord de The Ghan, un train de luxe circulant sur les 2 979 km d’une ligne transcontinentale reliant Darwin à Adélaïde. Avec le service Expedition, d’une durée de quatre jours et proposé à partir de 5 290 A$ (3 268 €), vous bénéficiez d’une petite chambre à lits jumeaux aux murs lambrissés, équipée d’un sofa que l’équipage peut transformer en couchette et dotée d’une grande fenêtre depuis laquelle vous aurez peut-être la chance d’observer des chameaux sauvages. Le billet inclut les repas en trois services, inspirés des régions traversées, présentés sur des menus illustrés à la main et servis sur une table dressée d’une nappe blanche et des excursions soigneusement sélectionnées dans quelques-unes des parties les plus reculées du pays.
Si les voyages à bord de The Ghan sont uniques, c’est en partie parce qu’il s’agit du seul train à se rendre à Uluru, ce site qui se trouve à des kilomètres de tout, en plein milieu de la région de Red Centre. Des voyages en train de luxe sont proposés sur tous les continents, à l’exception de l’Antarctique. Malgré un prix élevé (comptez quelques centaines d’euros pour un déjeuner tout en admirant les paysages bucoliques défiler, à plusieurs dizaines de milliers d’euros pour un voyage de plusieurs jours avec suite et majordome), ils sont incroyablement populaires et se réservent souvent plusieurs mois à l’avance. Et la demande ne fait qu’augmenter.
En analysant les données de son réseau de paiement, Visa a découvert que les dépenses en voyages en train de luxe avaient augmenté de 59 % entre 2019 et 2024. La hausse n’est que de 18 % pour les autres types de vacances à l’international. Selon un rapport du cabinet de conseils en gestion des affaires Market Intelo, l’industrie pourrait peser environ 2,3 milliards de dollars (environ 2 milliards d’euros) d’ici 2034, soit le double d’aujourd’hui (1,2 milliard de dollars, soit 1,05 milliard d’euros).
Le Golden Eagle Silk Road Express mise sur son menu et sa carte des boissons. À bord, les passagers peuvent notamment déguster des crevettes géantes tigrées grillées accompagnées d’une sauce à base de jaune d’œuf et de moutarde.
Les opérateurs ferroviaires ont répondu à la demande en faisant monter les enchères. En avril 2026, The Ghan a dévoilé la suite Australis, de style Art déco, la première de son genre en Australie. D’une superficie de 25 m², elle dispose d’un lit fixe et d’une carte d’oreillers, d’un coin salon avec un bar en marbre et d’un majordome disponible à tout moment. Dans le sud de l’Espagne, le train Al Ándalus, aux voitures pourpre et or, a célébré son 40e anniversaire en 2026 avec un nouvel itinéraire de sept jours reliant Madrid à Séville. Des trains flambants neufs font également leur apparition : c’est notamment le cas du Norient Express, en Norvège, qui doit effectuer son premier trajet cette année. Pendant ce voyage de six jours entre Bergen et Trondheim, les passagers pourront profiter de sa voiture salle de sport.
Les préoccupations croissantes en matière de développement durable ont donné un petit coup de pouce au voyage en train. Mais selon Eleanor Hardy, spécialiste des trains de luxe chez Virtuoso, un réseau mondial d’agences de voyages, la demande pour les options premium repose sur la manière dont elles sont perçues. « Pour beaucoup, le train est la destination », explique-t-elle. « Dès le moment où vous arrivez dans une gare où il règne une atmosphère particulière, l’expérience semble cinématographique. Les sacs sont déjà montés dans votre suite, les menus étoilés et le voyage s’apparentent à un spectacle ». Autrement dit : les trains ne sont plus un simple mode de transport, ils sont une expérience en eux-mêmes.
LE NOUVEL ÂGE D’OR
Le voyage en train de luxe trouve son origine au 19e siècle. Des trains comme l’Orient Express, lancé en 1883 sur une ligne transcontinentale reliant Paris à Istanbul, incarnaient parfaitement le confort et le style. Ils étaient équipés de voitures-lits dotées de compartiments, de voitures-restaurants et proposaient un service prestigieux. À partir du milieu du 20e siècle, cette industrie a décliné avec la montée en puissance de l’aviation commerciale et des automobiles. L’Orient Express a cessé de rouler en 2009. Mais son mythe a perduré. « Des documentaires comme The Orient Express: A Golden Era of Travel permettent aux voyageurs de se remémorer l’attrait et le charme des voyages lents sur des itinéraires pittoresques », observe Alison Nicolle, spécialiste du voyage en train pour le voyagiste The Luxury Holiday Company.
De nombreux wagons de luxe modernes évoquent ce sentiment de nostalgie par leur design classique, mais mis au goût du jour. Dans certains cas, les voitures anciennes sont même restaurées, à l’instar de The Blue Jasmine, en Thaïlande. Traversant le pays en neuf jours, de Bangkok à Chiang Mai, ce train est doté de cabines couchettes japonaises des années 1960 dont le lambris en bois de noyer est mis en valeur par des carrés de soie de la marque thaïlandaise Jim Thompson. Enfin, l’une des mises en circulation les plus attendues pour 2027 est celle de l’Orient Express ramené à la vie par le groupe Accor. Ce train sera composé de 17 voitures datant des années 20 et 30.
Plutôt que de se réinventer complètement, le secteur mise plutôt sur la soif d’expériences nouvelles en des destinations inédites. « Nous assistons à une demande croissante pour les lignes ferroviaires et les destinations alternatives en plus des classiques », confie Alison Nicolle. L’année dernière, The Luxury Holiday Company a constaté une hausse de 400 % des demandes pour les trains de luxe en Espagne, pays considéré comme une destination ferroviaire émergente en raison de l’expansion de son réseau national. Bien que plus faible, la demande pour les nouvelles lignes ferroviaires dans d’autres régions du monde a également augmenté de manière significative.
Selon Alison Nicolle, cette tendance s’explique par des considérations tournant autour du surtourisme. « Bon nombre de voyageurs recherchent des destinations qui permettent de lever davantage le pied, tout en profitant d’un confort accru et d’opportunités de découverte de la nature et de la culture davantage en immersion », explique-t-elle. « Ceci contribue à expliquer l’intérêt grandissant dans des villes comme Vienne et Amsterdam, ainsi que dans les voyages en train sur de longues distances comme celui proposé par le Rocky Mountaineer au Canada ».
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Avant de monter à bord du La Dolce Vita Orient-Express, les passagers sont invités à patienter dans un salon dédié de la gare de Rome-Ostiense.
Résultat : des pays qui n’étaient pas associés au train commencent à avoir leur service de voyage de luxe. La touche finale est actuellement apportée au Dream of the Desert, train qui prendra du service en Arabie saoudite d’ici fin 2026 et dont l’intérieur des voitures sera orné de motifs géométriques arabes. En Égypte, l’opérateur du Guardian of the Nile, dont la mise en roulement est prévue en 2027, décrit l’expérience qu’il proposera comme une « croisière ferroviaire » dans la vallée du Nil. En Ouzbékistan, le Samarkand Express, encore en développement, devrait relier quatre villes de la route de la soie.
En parallèle, la demande pour les voyages en train proposant des expériences telles que des croisières, des soirées à l’opéra et des visites sur mesure a augmenté de 30 % l’année dernière auprès de The Luxury Holiday Company. « Plutôt que de considérer le voyage en train comme une expérience à part entière, les voyageurs organisent de plus en plus leurs vacances autour du train », souligne Alison Nicolle.
Des offres haut de gamme sont déjà en cours de conception pour répondre à cette évolution des mentalités. « Aujourd’hui, le voyage de luxe ne consiste plus à voir le plus de lieux possible ; il vise à mieux comprendre les endroits visités », indique Paolo Barletta, fondateur et PDG d’Arsenale Group, qui crée et gère des voyages en train expérientiels partout dans le monde. La Dolce Vita Orient-Express, en Italie, en est l’exemple parfait. Mis en circulation en 2025, ce train propose des voyages s’inspirant de l’Orient-Express originel qui mettent toutefois l’accent sur la conception de voyages immersifs. Pour les itinéraires sur plusieurs jours, les voyageurs peuvent prendre part à des expériences soigneusement sélectionnées, comme un concert dans les habitations troglodytes de Matera (inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO), un safari en 4x4 autour de l’Etna ou une partie de golf avec vue sur la mer Adriatique.
De retour à bord, les passagers peuvent goûter à la cuisine de Heinz Beck, le chef à la tête de La Pergola, un restaurant situé à Rome ayant obtenu trois étoiles au guide Michelin. Imaginées par Le Dimore Studio, à Milan, les cabines rappellent, avec leurs couleurs, Harlequin, un personnage type de la commedia dell’arte (un genre de théâtre italien populaire). Chaque détail de l’expérience a été soigneusement pensé pour avoir l’impression qu’il n’existe nulle part ailleurs, précise Paolo Barletta. « Lorsque les passagers se souviennent d’un voyage, ils ne doivent pas uniquement se rappeler le train. Ils doivent se remémorer la destination, les personnes rencontrées et les liens émotionnels qu’ils ont tissés tout au long du trajet », ajoute-t-il.
C’est vrai. Je me souviens très clairement des expériences que The Ghan m’a fait vivre dans les régions les plus reculées de l’Australie : le pistage de crocodiles dans les gorges de Nitmiluk et le dîner sous les étoiles à Alice Springs. Même le simple fait de descendre du train pour toucher le sol ocre s’était avéré être un moment précieux qui restera gravé à jamais dans ma mémoire. Comme l’explique Paolo Barletta, les trains de luxe du futur ne seront pas en concurrence avec les autres trains : « ils sont en concurrence avec les hôtels de luxe, les croisières d’expédition et d’autres formes de voyage expérientielles ».
Le Canyon Spirit circule entre Denver et Moab, dans l’Ouest américain.
CINQ VOYAGES EN TRAIN DE LUXE À FAIRE
1. Londres – Penzance, Belmond Britannic Explorer
Les cabines couleur terre de ce train vous serviront de base lors de vos escapades à destination des Cornouailles, du Pays de Galles et du Lake District. Lors du voyage aller-retour (d’une durée de quatre jours) jusqu’aux Cornouailles, vous pourrez notamment participer à une dégustation de vins tout en admirant le mont Saint-Michel anglais.
2. Copper Trail, Rovos Rail
Voyagez à travers plusieurs pays d’Afrique au cours de ce périple de 14 jours au départ du Zimbabwe et à destination de l’Angola. En chemin, vous visiterez les chutes de Victoria et ferez un safari en Zambie. Seuls deux voyages, sans retour, sont proposés par an.
3. The Mighty Nullarbor, Indian Pacific
Traversez la plaine de Nullarbor (un fond marin devenu un désert) lors de ce voyage en train de cinq jours reliant Perth à Sydney. Deux nouvelles suites dignes d’un hôtel et de couleur café au lait ont fait leur apparition à bord du train en 2026.
4. Mighty 5 Explorer, Canyon Spirit
Découvrez l’Ouest américain à bord de voitures presque entièrement vitrées. Ce voyage en train de six jours commence à Denver et se termine à Moab. Vous passerez la nuit dans des hôtels, avant de partir à la découverte des parcs nationaux de l’Utah en voiture.
5. Voyage to the Roof of the World, Golden Eagle Silk Road Express
Ce train circule sur plusieurs lignes ferroviaires chinoises. Le voyage de 13 jours reliant Pékin à Lhassa compte plusieurs détours pour aller observer les pandas et visiter des grottes inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Cet article est à paraître dans le numéro d’octobre 2026 de l’édition britannique du magazine National Geographic Traveller. Il a initialement paru en langue anglaise.