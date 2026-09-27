Le voyage en train de luxe a le vent en poupe

Les opérateurs ferroviaires ont répondu à la demande en faisant monter les enchères. En avril 2026, The Ghan a dévoilé la suite Australis, de style Art déco, la première de son genre en Australie. D’une superficie de 25 m², elle dispose d’un lit fixe et d’une carte d’oreillers, d’un coin salon avec un bar en marbre et d’un majordome disponible à tout moment. Dans le sud de l’Espagne, le train Al Ándalus, aux voitures pourpre et or, a célébré son 40e anniversaire en 2026 avec un nouvel itinéraire de sept jours reliant Madrid à Séville. Des trains flambants neufs font également leur apparition : c’est notamment le cas du Norient Express, en Norvège, qui doit effectuer son premier trajet cette année. Pendant ce voyage de six jours entre Bergen et Trondheim, les passagers pourront profiter de sa voiture salle de sport.

Les préoccupations croissantes en matière de développement durable ont donné un petit coup de pouce au voyage en train. Mais selon Eleanor Hardy, spécialiste des trains de luxe chez Virtuoso, un réseau mondial d’agences de voyages, la demande pour les options premium repose sur la manière dont elles sont perçues. « Pour beaucoup, le train est la destination », explique-t-elle. « Dès le moment où vous arrivez dans une gare où il règne une atmosphère particulière, l’expérience semble cinématographique. Les sacs sont déjà montés dans votre suite, les menus étoilés et le voyage s’apparentent à un spectacle ». Autrement dit : les trains ne sont plus un simple mode de transport, ils sont une expérience en eux-mêmes.

LE NOUVEL ÂGE D’OR

Le voyage en train de luxe trouve son origine au 19e siècle. Des trains comme l’Orient Express, lancé en 1883 sur une ligne transcontinentale reliant Paris à Istanbul, incarnaient parfaitement le confort et le style. Ils étaient équipés de voitures-lits dotées de compartiments, de voitures-restaurants et proposaient un service prestigieux. À partir du milieu du 20e siècle, cette industrie a décliné avec la montée en puissance de l’aviation commerciale et des automobiles. L’Orient Express a cessé de rouler en 2009. Mais son mythe a perduré. « Des documentaires comme The Orient Express: A Golden Era of Travel permettent aux voyageurs de se remémorer l’attrait et le charme des voyages lents sur des itinéraires pittoresques », observe Alison Nicolle, spécialiste du voyage en train pour le voyagiste The Luxury Holiday Company.

De nombreux wagons de luxe modernes évoquent ce sentiment de nostalgie par leur design classique, mais mis au goût du jour. Dans certains cas, les voitures anciennes sont même restaurées, à l’instar de The Blue Jasmine, en Thaïlande. Traversant le pays en neuf jours, de Bangkok à Chiang Mai, ce train est doté de cabines couchettes japonaises des années 1960 dont le lambris en bois de noyer est mis en valeur par des carrés de soie de la marque thaïlandaise Jim Thompson. Enfin, l’une des mises en circulation les plus attendues pour 2027 est celle de l’Orient Express ramené à la vie par le groupe Accor. Ce train sera composé de 17 voitures datant des années 20 et 30.

Plutôt que de se réinventer complètement, le secteur mise plutôt sur la soif d’expériences nouvelles en des destinations inédites. « Nous assistons à une demande croissante pour les lignes ferroviaires et les destinations alternatives en plus des classiques », confie Alison Nicolle. L’année dernière, The Luxury Holiday Company a constaté une hausse de 400 % des demandes pour les trains de luxe en Espagne, pays considéré comme une destination ferroviaire émergente en raison de l’expansion de son réseau national. Bien que plus faible, la demande pour les nouvelles lignes ferroviaires dans d’autres régions du monde a également augmenté de manière significative.

Selon Alison Nicolle, cette tendance s’explique par des considérations tournant autour du surtourisme. « Bon nombre de voyageurs recherchent des destinations qui permettent de lever davantage le pied, tout en profitant d’un confort accru et d’opportunités de découverte de la nature et de la culture davantage en immersion », explique-t-elle. « Ceci contribue à expliquer l’intérêt grandissant dans des villes comme Vienne et Amsterdam, ainsi que dans les voyages en train sur de longues distances comme celui proposé par le Rocky Mountaineer au Canada ».