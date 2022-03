Les grottes « de la Belle au bois dormant » s'ouvrent aux touristes

Un matin d’automne, près du village de Radavc, dans la vallée kosovare de Rugova, je m’éloigne de mon hôtel par un sentier pédestre longeant le Drin blanc, rivière vive et fraîche où vivent des truites et qui file du Rusolia, sommet des monts Maudits, à l’Albanie, environ 150 kilomètres plus au sud.

Au gré des flots, je tombe sur la plus grande chute d’eau du Kosovo, le spectacle des cascades qui ressortent de terre çà et là est merveilleux. Je finis par reprendre mon chemin et, un bon kilomètre plus loin, passé les dernières edelweiss en fleurs ayant survécu à l’été, j’arrive à l’entrée d’une grotte que clôt un portail.

Une jeune femme, la vingtaine, est assise dans une cabine juste à côté. Melisa Bojku prend mes deux euros et me tend un casque. Elle va jusqu’au portail avec son porte-clés et, ensemble, nous avançons tant bien que mal dans la gueule étroite de la grotte. Il y fait froid et humide. Quelques chauves-souris volent en nous frôlant le crâne. Une odeur de guano, un parfum déliquescent sans être entêtant, flotte dans l’atmosphère. Le sol de la grotte est glissant mais relativement simple à parcourir. Des lumières vertes, jaunes et rouges font discrètement luire la roche calcaire de ses couloirs drus. C’est à la fois austère et baroque, comme si je venais d’entrer dans une cathédrale superbe dédiée à une déité primordiale.

Melisa Bojku m’apprend que cette grotte ciselée façonnée par l’eau a au moins deux millions d’années et que les stalagmites bourgeonnantes à nos pieds, qui ont environ 500 ans, ne sont que des bébés par comparaison avec les stalactites scintillantes qui se trouvent au-dessus de nos têtes. Elle attire mon attention sur les traces rouges d’oxyde de fer, témoins de collisions immémoriales entre calcaire et roche volcanique. En nous enfonçant d’un pas régulier, nous finissons par distinguer le contour obscur d’un canal souterrain. En contrebas séjourne une importante population de criquets qui se nourrit d’insectes présents sur le guano de chauve-souris. On ne les voit pas.