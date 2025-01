Les plus beaux voyages en train de nuit à travers l'Europe

La Grande-Bretagne possède deux lignes à couchettes régulières : le GWR Night Riviera Sleeper, de Londres à Penzance, et le Caledonian Sleeper, de Londres vers l'Écosse. Dès juillet 2025, un nouvel arrivant à la robe luxueuse offrira à vos voyages un décor digne des plus grandes enquêtes d'Agatha Christie. Lancé par Belmond, spécialiste des hôtels de luxe et des trains touristiques, le Britannic Explorer promet d'être un train de nuit comme le Royaume-Uni n'en a jamais vu. Il se distinguera par ses intérieurs somptueux et sa haute gastronomie, avec des voyages conçus pour être l'expérience d'une vie plutôt qu'un simple trajet vers une destination. Les tarifs commenceront à 5 800 £ (6 800 €) et les itinéraires vous emmèneront sur les sites qui font le charme de la Grande-Bretagne : les Cornouailles, les montagnes du Pays-de-Galles et le Lake District, l'endroit rêvé pour dépenser les calories délicieusement accumulées pendant le voyage.

L'ÖBB a ouvert cette ligne à ses trains Nightjet en septembre 2024, vous pouvez donc vous prélasser dans une cabine-couchette (à partir de 39 €) ou une cabine-lit (à partir de 159 €) tout en traversant les Alpes et leurs prodigieux paysages. Le réveil est plus spectaculaire en direction du Nord, car vous ouvrirez les yeux sur les montagnes et les rivières des Alpes à l'approche de Munich, puis vous découvrirez la campagne autrichienne avant votre arrivée dans la gare Centrale de Vienne, capitale de l'Autriche. En plus des douches et du Wi-Fi à bord, les nouveaux trains Nightjet sont également équipés de prises de courant puissantes pour recharger vos appareils en un clin d'œil.