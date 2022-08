Les Seychelles, le paradis retrouvé

En ce troisième matin de navigation, les promesses de l’aube se dérobent. Un voile laiteux engloutit l’horizon, confondant la mer et le ciel dans une même pâleur fantomatique. Et soudain, la possibilité d’une île. La silhouette s’esquisse au loin, tel un mirage. Un confetti émergeant à peine de l’eau, drapé dans une vertigineuse solitude. Le Jacques Cartier s’immobilise. Après une courte approche en Zodiac, escortée par des tortues imbriquées et des raies pastenagues, la vision se précise. Une longue bande sablonneuse, frangée de veloutiers derrière lesquels s’épanouissent mangrove et bosquets de filaos. Et, lui faisant face, un autre bout de terre insulaire réduit à sa plus simple expression : une virgule de sable, ébouriffée de quelques palmiers.

Les deux apparitions barbotent dans un lagon qui semble s’étaler à l’infini. Nous mettons pied à terre, ou plutôt dans quelques dizaines de centimètres d’une eau chaude translucide, où croisent des myriades de petits poissons argentés et quelques requins pointes blanches juvéniles. Nous arpentons cette sublime pataugeoire avec l’impression d’avoir pénétré dans un autre monde. Saint-François est l’une de ces poussières de terre des confins méridionaux des Seychelles. La face méconnue du pays, à des jours de navigation de Mahé, l’île principale, et des îles du nord, les îles intérieures où se concentrent 98 % des 97 000 habitants et où s’arrête la majorité des touristes.

La croisière avait levé l'ancre là-haut, entre plages vierges et océan Indien aux cinquante nuances de turquoise. Le diptyque classique des paradis tropicaux, mais dans une version quelque peu décalée. Car les plages des îles du nord sont hérissées de plus de blocs de granite que de cocotiers. Des chaos de roches monumentales grises et roses, vieilles de 750 millions d’années, dont les reliefs fantasques ont été sculptés par le vent et l’eau. Par opposition aux îles coralliennes du sud, qui ont émergé à la faveur du volcanisme, ces îles granitiques sont d’anciennes miettes du supercontinent du Gondwana, qui se sont séparées de ce qui allait devenir l’Inde il y a 65 millions d’années.

De ce long isolement, les Seychelles ont hérité nombre d’espèces endémiques. Des curiosités de la nature, comme la grenouille Gardiner, un minuscule batracien de 1 cm de long qui entend par la bouche, et un cocotier devenu l’emblème national, le coco de mer. Il produit la plus grosse graine du monde, une noix en forme de postérieur qui vaut à l’arbre le pittoresque surnom de « coco-fesses ». La vallée de Mai, sur l’île de Praslin, concentre la majorité des quelque 8 000 spécimens recensés dans l’archipel. « Les plus grands mesurent 47 m de haut. Ils mettent un à trois ans pour germer et vingt-cinq à trente ans pour faire leurs premières noix. Il faut ensuite attendre sept ans pour qu’elles tombent », explique Aniffa, notre guide, le long d’un sentier ombragé au-dessus duquel les feuilles des cocos de mer, longues de plusieurs mètres, forment des parasols géants. Leurs formes suggestives ont fait depuis longtemps des noix un objet de fantasme, aux supposées vertus aphrodisiaques. Les navigateurs arabes en faisaient déjà commerce au Moyen Âge, prétendant que l’arbre poussait au fond des mers. Aujourd’hui, la graine, dont la vente est strictement contrôlée, se négocie à prix d’or, autour de 400 euros pièce. Toute transaction est assortie d’un certificat d’origine pour endiguer le braconnage, puni par des peines pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

En face de Praslin, l’île de Curieuse abrite un autre trésor national, des tortues géantes d’Aldabra, qui pèsent jusqu’à 250 kg et dont les plus vieux individus atteindraient 200 ans. Les animaux, guère farouches, y divaguent avec indolence au milieu des touristes, quand ils ne tendent pas le cou pour solliciter quelques caresses. Les spécimens sont des transfuges de l’atoll d’Aldabra, qui concentre le record mondial de tortues terrestres, loin devant les Galápagos, avec 100 000 individus. Autrefois, les reptiles ont été massacrés dans toutes les Seychelles. Chassés par les marins européens, ils finissaient à fond de cale où, capables de survivre sans boire ni manger durant des mois, ils servaient de nourriture aux équipages embarqués dans des voyages au long cours jusqu’en Inde. Depuis l’atoll d’Aldabra, où des populations avaient survécu, des tortues ont été réintroduites ces dernières décennies dans plusieurs îles. Le programme n’est qu’une des nombreuses initiatives menées par les Seychelles en faveur de la préservation de l’environnement.