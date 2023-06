L'exploration, un idéal de conquête occidental ?

Lorsque je me suis assise avec Bobbie Conner dans cette salle de conférence, j'avais passé six mois dans l'Oregon, d’où je suis originaire, à attendre la fin de la pandémie de COVID-19. Pendant des années, j'ai rédigé des articles pour National Geographic depuis des marais reculés du Sud-Soudan, depuis la frontière désertique entre les États-Unis et le Mexique, depuis les montagnes de l'est du Congo. À ce moment-là, j’ai été confrontée à la banalité d'un endroit qui ne m'avait jamais intéressée plus que cela. N'ayant nulle part où aller, j'ai cherché à comprendre ce qui constituait le territoire auquel j’étais désormais limitée ; en peu de temps, je me suis retrouvée aux confins de l'État, remettant en question mon idée même de l'exploration.

Revenons tout d’abord quelque 60 000 ans en arrière, à l'époque où « une petite colonie d'Afrique est partie découvrir le monde et a perdu tout contact ». C'est ce qu'affirme Felipe Fernández-Armesto, historien et professeur à l'université Notre-Dame, qui a passé près de soixante ans à étudier la façon dont le monde a été transformé par un processus qu'il appelle la recherche d'itinéraires. Différentes cultures se heurtent, interagissent et s'adaptent les unes aux autres au cours de voyages gouvernés par l'avidité, l'impérialisme, la religion et la science. « L'histoire de l'exploration rétablit les chemins qui relient les différents peuples », déclare-t-il. C'est comme si, depuis des milliers d'années, nous essayions d'effacer la distance que les premiers Hommes ont mise entre eux, pour le meilleur et pour le pire.

C'est cet objectif qui a poussé des scientifiques, des intellectuels et des militaires à fonder la National Geographic Society en 1888. Au cours des 135 dernières années, celle-ci a sondé la mer, le ciel, la terre et l'espace « pour approfondir et diffuser des connaissances géographiques ». Les explorations que l’organisation a financées et documentées semblaient parfois moins viser à établir un premier contact qu'à être sur les lieux avant tout autre. Les événements majeurs n'ont pas manqué, de l'ascension du mont Everest avec l'équipe américaine à la cartographie du fond de l'océan Atlantique.