Limbourg, patrimoine naturel sublime, est aujourd’hui menacé

C’était au printemps 1997. Avec l’école, je me suis rendu dans la région la plus au sud des Pays-Bas, non loin de la frontière entre l’Allemagne et la Belgique. Nous visitions une zone géographique particulière, le seul endroit vallonné du pays. Je me souviens encore de ce que nous étions venus voir : les chemins creux, ces voies bordées de saules noueux, aux talus tapissés d’une variété d’autres arbres et plantes, qui transperçaient le paysage. Dans le bus qui nous ramenait à l’école, je me suis dit que j’avais trouvé la plus belle région du pays.

C’est dans le Limbourg belge et néerlandais (les deux pays ont une province du même nom) que vous trouverez ces chemins creux à la végétation luxuriante. Pouvant atteindre plusieurs mètres de profondeur, ils ont été façonnés voilà plusieurs millénaires sous l’effet de l’érosion, généralement provoquée par un cours d’eau qui rejoignait la vallée depuis le plateau.

Ce phénomène d’érosion a par la suite été amplifié par le passage des paysans et du bétail, les voies servant de route. Au fil du temps, elles se sont transformées en ces chemins creux comme nous les appelons aujourd’hui. Et puis la nature a fait le reste : la terre devenue meuble a été emportée par les pluies, creusant un peu plus encore les chemins. Ils se sont alors transformés en ces fantastiques cicatrices dans le paysage, vitales aux Hommes et aux animaux.