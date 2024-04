Parcourir la Terre à pied : les plus beaux sentiers du monde

SUÈDE : PARC NATIONAL DE SAREK

L’Europe n’est a priori pas réputée pour ses espaces infinis et sa mégafaune ; c’est pourquoi le parc national de Sarek, un sanctuaire de 1971 km2 dans le Grand Nord suédois, offre une si belle surprise à ses visiteurs. L’empreinte sur ces terres du peuple sami, présent depuis des temps reculés en Laponie, où il a développé une riche tradition culturelle autour de l’élevage du renne, n’a été que minime. Il en résulte un écosystème préservé de vallées tentaculaires et de sommets à 2000 m (parmi lesquels figurent six des plus hautes montagnes du pays), de forêts somptueuses, de rivières tumultueuses, de lacs et d’une centaine de glaciers – une région sauvage que la main de l’homme semble avoir à peine effleurée.