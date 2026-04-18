La Corée du Sud, nouvelle destination phare du tourisme cosmétique

L'essor du secteur de la beauté sud-coréen ne se limite pas aux soins de la peau. À Séoul, cette même innovation s'étend aux soins capillaires et aux soins pour le corps. Situé dans la rue Myeongdong, Juno Hair propose un rituel signature pour les cheveux et le cuir chevelu comprenant pas moins de dix-huit étapes. Imaginez notamment un nettoyage en profondeur, une exfoliation, un massage, un traitement à la vapeur et des rituels de relaxation, le tout réalisé par un spécialiste.

« De nombreux visiteurs étrangers connaissent la K-beauty pour ses soins de beauté, mais ses soins du cuir chevelu sont encore relativement peu connus en dehors de l'Asie » indique Bong Goo, directeur du salon. « Ce soin ne vise pas seulement à entretenir la santé du cuir chevelu mais aussi à soulager le stress et à favoriser le bien-être. Il s'agit à la fois d'un soin de beauté et d'une expérience culturelle typiquement coréenne ».

UN BON DÉBUT

Avant de vous lancer dans un pèlerinage à la découverte de la K-beauty, un peu de préparation peut s'avérer très utile. Commencez par choisir ce qui vous intéresse : préférez-vous vous concentrer sur les soins de la peau, les soins capillaires, les soins du corps ou peut-être les trois à la fois ? Une fois votre choix fait, fixez-vous un budget et explorez les cliniques réputées, ainsi que les avis clients. De nombreux cabinets se spécialisent dans certains soins en fonction du domaine de compétences du médecin et les meilleures cliniques proposent une consultation individuelle avec un dermatologue afin d'adapter les soins à votre type de peau.

Cela dit, la moitié du plaisir réside dans le fait de se plonger dans la multitude d'expériences proposées. Les transformations dignes des stars de K-pop chez Hautbeaute à Cheongdam et les analyses personnalisées du teint chez Cocory à Hongdae côtoient la création de parfums chez Proust, niché au cœur de Bukchon Hanok Village, un village traditionnel coréen. Ensemble, ils incarnent l'esprit de la K-beauty : ludique, précis et d'une inventivité sans limites.

LES TROIS EXPÉRIENCES À NE PAS MANQUER

1. Head spas (soins capillaires complets)

Les soins capillaires et du cuir chevelu deviennent de plus en plus populaires en Corée du Sud. Pour commencer, votre cuir chevelu est analysé au microscope afin d'évaluer son état puis vous pouvez vous détendre pendant que l'on effectue une exfoliation, un traitement à la vapeur, un nettoyage et un massage. Vous ressortirez du salon avec une peau parfaitement propre et des cheveux d'une brillance incroyable. Les salons anglophones les plus prisés proposant ce service sont Eco Jardin et Juno Hair Myeongdong Street à Séoul.



2. Soins du visage sur mesure

Quels que soient vos problématiques de peau, Séoul propose un soin du visage spécialement conçu pour y répondre. Medicube, la marque à l'origine de l'appareil Age-R Booster devenu viral et plébiscité par Hailey Bieber et Kylie Jenner, dirige une clinique à Gangnam où les visiteurs peuvent bénéficier d'analyses approfondies de la peau et de soins utilisant les produits célèbres de la marque. Le spa Sulwhasoo s'appuie sur des ingrédients traditionnels tels que le ginseng, tandis que des cliniques comme D&A et Individuel Genève se spécialisent dans les technologies de pointe, notamment les skin boosters et les traitements au laser. Les personnes qui cherchent à avoir un visage sculpté prêt à être photographié se rendent souvent chez Cclime, une clinique prisée des célébrités coréennes pour ses techniques de remodelage non invasives conçues pour réduire les poches sous les yeux et raffermir la peau.