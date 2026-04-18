La Corée du Sud, nouvelle destination phare du tourisme cosmétique
Les adeptes du skincare ne se contentent plus d'acheter des produits coréens en ligne : ils partent en Corée du Sud pour découvrir la culture beauté la plus influente du monde.
Les ateliers de création de parfums Proust permettent à leurs clients de composer des parfums à partir d'une quarantaine de fragrances différentes.
Des K-dramas (séries télévisées coréennes) et de la K-pop à la gastronomie, la mode et le cinéma, l'export culturel de la Corée du Sud a redéfini les goûts à l'échelle mondiale au cours de la dernière décennie. Ce phénomène, connu sous le nom d'« Hallyu » ou « vague coréenne », s'est accéléré pendant la pandémie, lorsqu'un nombre record de spectateurs du monde entier regardaient des séries coréennes en streaming. Les teints impeccables sont devenus un véritable élément d'attraction, suscitant la curiosité quant aux soins de la peau qui se cachaient derrière.
Ce qui n'était au départ qu'un engouement de niche est devenu une obsession mondiale. Connue sous le nom de K-beauty, l'industrie sud-coréenne des soins de la peau et du maquillage se distingue aujourd'hui moins par ses ingrédients originaux et ses emballages mignons que par ses formules de qualité clinique qui promettent la très convoitée « glass skin », une peau lisse et lumineuse.
Portée par l'innovation et par une volonté incessante d'obtenir des résultats probants, l'approche sud-coréenne en matière de soins de la peau est devenue le pôle principal des exportations économiques et culturelles du pays. Selon un rapport du média Bloomberg, en 2025, la Corée du Sud a dépassé la France pour la première fois, devenant ainsi le premier pays exportateur de cosmétiques vers les États-Unis. Cette étape décisive a confirmé l'évolution de la K-beauty, passée du statut de phénomène culte à celui de puissance mondiale.
Pour les passionnés, cependant, se contenter d'ajouter un nouveau sérum sur l'étagère de leur salle de bain ne suffit plus. Ils se rendent désormais en Corée du Sud pour découvrir les soins, les cliniques et les rituels qui ont fait de ce pays la capitale mondiale de la beauté.
Selon le ministère de la Santé coréen, en 2024, 1,2 million de personnes ont voyagé en Corée du Sud pour des raisons esthétiques. Cet afflux croissant de visiteurs devrait représenter un marché de 27,7 milliards d'euros d'ici 2030, un essor qui a clairement retenu l'attention du gouvernement coréen. Le tourisme esthétique est devenu un atout culturel majeur et un moteur de croissance pour le pays et, à ce titre, il bénéficie d'un soutien actif sous la forme d'aides à l'obtention de visas, d'incitations fiscales et d'une publicité à l'échelle nationale. Le président Lee Jae-myung a même désigné la K-beauty comme l'un des « cinq grands » piliers du soft power coréen dans le cadre d'un plan visant à faire de la Corée du Sud l'une des principales puissances culturelles du monde d'ici la fin de la décennie. Alors, qu'est-ce qui inspire ce pèlerinage mondial à la recherche d'un teint éclatant et où faut-il se rendre ?
UN MARCHÉ CONCURRENTIEL
« La capitale du pays, Séoul, est sans doute la plus réputée pour ses soins esthétiques de la peau grâce à son savoir-faire de pointe, à son adoption rapide des dernières technologies et à sa capacité à offrir aux clients d'excellents résultats à un coût raisonnable » explique Shin Young Park, PDG de la clinique Skin Angella située dans la capitale.
Au printemps, le jardin botanique de Namsan à Séoul prend vie grâce aux fleurs de cerisier et d'azalée.
L'une des promesses principales de la K-beauty est un teint clair, lisse et hydraté.
En effet, la ville est à la hauteur de sa réputation. Avec ses innombrables cliniques, Séoul propose à ses visiteurs des soins qui peuvent coûter de 30 à 50 % moins cher qu'en Europe ou aux États-Unis sans pour autant faire de compromis sur leur qualité. Sur un marché aussi concurrentiel, les standards élevés sont tout simplement la norme, ce qui fait de la ville un véritable terrain de jeu pour les adeptes de la beauté.
Il peut être difficile de s'y retrouver parmi toutes les options et c'est là qu'interviennent les services de conciergerie de la beauté tels qu'Aneue. « Avec tant de cliniques qui proposent les mêmes soins, c'est la spécialisation qui permet aux docteurs et aux cabinets de se démarquer » indique Jennifer Seo, fondatrice d'Aneue. Elle travaille avec des clients venus du monde entier et les aide à trouver les traitements les plus récents, ainsi que des expériences de bien-être sur mesure à Séoul.
Parmi les visiteurs, les soins les plus prisés comprennent les soins au laser pour éclaircir le teint, les soins du visage lissants et remodelants, ainsi que les « skin boosters » tels que Rejuran, un soin non chirurgical qui utilise des polynucléotides issus de l'ADN de saumon pour rajeunir la peau. Réputée pour améliorer la texture de la peau tout en stimulant la production de collagène, il s'agit de l'une des innovations qui a renforcé la réputation de Séoul en tant que destination mondiale de la beauté.
LA BEAUTÉ AU-DELÀ DES SOINS DE LA PEAU
Les soins de la peau ne sont toutefois qu'une partie de l'histoire. Au cœur du secteur de la beauté à Séoul se trouvent les produits qui font la renommée de ces cliniques. Sur l'un des marchés de la cosmétique les plus concurrentiels au monde, les marques se livrent une concurrence non seulement en matière d'innovation mais aussi en termes d'expérience client, en créant des magasins phares spectaculaires qui brouillent la frontière entre magasin et laboratoire cosmétique. Par exemple, chez Amore Seongsu, un magasin de produits cosmétiques immersif situé dans le quartier tendance de Seongsu à Séoul, vous pouvez faire analyser votre peau à l'aide de l'intelligence artificielle afin de créer un sérum sur mesure. Il est également possible de demander à un robot de déterminer la teinte de fond de teint qui vous convient le mieux et de formuler une BB crème personnalisée.
L'outil de mesure de la teinte de la peau, une première mondiale, sert à analyser la brillance, les rougeurs et les sous-tons de la peau.
L'essor du secteur de la beauté sud-coréen ne se limite pas aux soins de la peau. À Séoul, cette même innovation s'étend aux soins capillaires et aux soins pour le corps. Situé dans la rue Myeongdong, Juno Hair propose un rituel signature pour les cheveux et le cuir chevelu comprenant pas moins de dix-huit étapes. Imaginez notamment un nettoyage en profondeur, une exfoliation, un massage, un traitement à la vapeur et des rituels de relaxation, le tout réalisé par un spécialiste.
« De nombreux visiteurs étrangers connaissent la K-beauty pour ses soins de beauté, mais ses soins du cuir chevelu sont encore relativement peu connus en dehors de l'Asie » indique Bong Goo, directeur du salon. « Ce soin ne vise pas seulement à entretenir la santé du cuir chevelu mais aussi à soulager le stress et à favoriser le bien-être. Il s'agit à la fois d'un soin de beauté et d'une expérience culturelle typiquement coréenne ».
UN BON DÉBUT
Avant de vous lancer dans un pèlerinage à la découverte de la K-beauty, un peu de préparation peut s'avérer très utile. Commencez par choisir ce qui vous intéresse : préférez-vous vous concentrer sur les soins de la peau, les soins capillaires, les soins du corps ou peut-être les trois à la fois ? Une fois votre choix fait, fixez-vous un budget et explorez les cliniques réputées, ainsi que les avis clients. De nombreux cabinets se spécialisent dans certains soins en fonction du domaine de compétences du médecin et les meilleures cliniques proposent une consultation individuelle avec un dermatologue afin d'adapter les soins à votre type de peau.
Cela dit, la moitié du plaisir réside dans le fait de se plonger dans la multitude d'expériences proposées. Les transformations dignes des stars de K-pop chez Hautbeaute à Cheongdam et les analyses personnalisées du teint chez Cocory à Hongdae côtoient la création de parfums chez Proust, niché au cœur de Bukchon Hanok Village, un village traditionnel coréen. Ensemble, ils incarnent l'esprit de la K-beauty : ludique, précis et d'une inventivité sans limites.
LES TROIS EXPÉRIENCES À NE PAS MANQUER
1. Head spas (soins capillaires complets)
Les soins capillaires et du cuir chevelu deviennent de plus en plus populaires en Corée du Sud. Pour commencer, votre cuir chevelu est analysé au microscope afin d'évaluer son état puis vous pouvez vous détendre pendant que l'on effectue une exfoliation, un traitement à la vapeur, un nettoyage et un massage. Vous ressortirez du salon avec une peau parfaitement propre et des cheveux d'une brillance incroyable. Les salons anglophones les plus prisés proposant ce service sont Eco Jardin et Juno Hair Myeongdong Street à Séoul.
2. Soins du visage sur mesure
Quels que soient vos problématiques de peau, Séoul propose un soin du visage spécialement conçu pour y répondre. Medicube, la marque à l'origine de l'appareil Age-R Booster devenu viral et plébiscité par Hailey Bieber et Kylie Jenner, dirige une clinique à Gangnam où les visiteurs peuvent bénéficier d'analyses approfondies de la peau et de soins utilisant les produits célèbres de la marque. Le spa Sulwhasoo s'appuie sur des ingrédients traditionnels tels que le ginseng, tandis que des cliniques comme D&A et Individuel Genève se spécialisent dans les technologies de pointe, notamment les skin boosters et les traitements au laser. Les personnes qui cherchent à avoir un visage sculpté prêt à être photographié se rendent souvent chez Cclime, une clinique prisée des célébrités coréennes pour ses techniques de remodelage non invasives conçues pour réduire les poches sous les yeux et raffermir la peau.
3. Spas coréens traditionnels
Cadre familier de nombreux K-dramas, les spas traditionnels coréens offrent l'une des expériences les plus singulières du pays. Ces bains publics constituent un pilier du bien-être coréen où familles et amis se retrouvent pour se baigner et se détendre dans un labyrinthe de bassins et de pièces chauffées. Les espaces de baignade sont séparés par sexe et, pour les plus courageux, il y a le célèbre gommage seshin : un gommage tonifiant de tout le corps à l'aide d'un gant exfoliant qui rend la peau douce. Le spa Land Centum City à Busan est le plus grand du pays, tandis que le Cimer, un spa élégant et moderne situé à l'hôtel Paradise City, près de l'aéroport d'Incheon, est parfait pour soulager les muscles fatigués après un long vol.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.