Ouest américain : sur les traces du Bigfoot

« Il s’agit de se retrouver dans la nature avec des personnes qui partagent les mêmes idées, afin de profiter du plein air et de découvrir la campagne », explique Caddell. « Et qui peut affirmer avec certitude qu’il n’y a pas de primates encore non découverts dans la nature ? ».

Lorsque Caddell dirige des groupes lors d’expéditions de trois à sept jours dans les montagnes des Cascades centrales, elle essaie d’intégrer des liens réels avec le territoire : cours d’identification des plantes, promenades dans la nature et leçons d’histoire indigène. Comme le dit Barackman, « le Bigfoot est un sujet multidisciplinaire ».

Si les voyageur.ses peuvent aller chercher le Bigfoot presque partout, du moins aux États-Unis, de nombreuses rencontres présumées avec la créature ont été rapportée dans le nord-ouest du Pacifique.

Des dizaines de personnes ont déclaré avoir aperçu le Bigfoot dans les monts Klamath et Siskiyou, dans le nord-ouest de la Californie et le sud-ouest de l’Oregon, ce qui a conduit à la création du Bigfoot Trail, un sentier long de plus de 500 kilomètres. Ce sentier mène les randonneur.ses à travers six zones de nature sauvage, un parc national et plusieurs bassins versants importants dans ce coin rarement visité des États-Unis.

Admirez certains des plus beaux panoramas de Californie du Nord sur la route Bigfoot Scenic Byway, longue de 140 kilomètres. Le long de la route, explorez Willow Creek, en Californie, qui considérée comme la porte d’entrée officielle du pays du Bigfoot, et le Hoopa Tribal Museum, qui présente des objets d’artisanat indigène, des insignes de cérémonie et des canoës en séquoia utilisés par les tribus locales Hoopa, Yurok et Karuk.

PROTÉGER LES TERRES

La recherche d’une créature ressemblant à un singe n’encourage pas seulement les voyageur.ses à découvrir les grands espaces sauvages, elle les incite également à devenir des gardiens de ces terres. Trois comtés différents de l’Oregon et de l’État de Washington ont désigné des terres comme « zones de protection et de refuge du Sasquatch » (régions où la chasse au Bigfoot est interdite) en raison de la possibilité de l’existence de la créature. La désignation la plus récente a été adoptée en avril dans le comté de Grays Harbor, dans l’État de Washington.

Bien que ces résolutions ne soient pas juridiquement contraignantes, la stratégie consistant à s’appuyer sur des créatures charismatiques pour protéger les habitats est une pratique courante, selon les scientifiques de la conservation. Les organisations font souvent appel à des mammifères bien connus, comme le loup, pour préserver de vastes étendues de terre, protégeant ainsi les centaines d’espèces plus petites et discrètes qui dépendent du même habitat.

« Psychologiquement, ça aide d’avoir des espèces emblématiques au centre de l’attention », explique Gretchen Daily, chargée de recherche au Stanford Woods Institute for the Environment. « Nous avons besoin des milliards de microbes présents dans le sol pour faire fonctionner notre système immunitaire, mais personne ne va s’enflammer pour ceux-là. »

L’initiative Edge of Existence promeut des espèces menacées étranges et inhabituelles dans le but de susciter le soutien du public à la conservation. En 2015, une caméra installée sur un sentier pour capturer le Bigfoot a aperçu une martre de Humboldt, une petite créature de forêt qui ressemble à une belette, et que l’on croyait éteinte. En partie grâce à cette preuve, la martre a enfin été classée comme une espèce menacée en 2020.