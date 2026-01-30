Partez à la découverte des fantômes des profondeurs, légendes perdues des Bermudes

L’ÎLE AUX TRÉSORS

Si j’avais déjà trouvé les vestiges du Pelinaion impressionnants, j’ai été encore plus subjuguée par ceux de la plus grande épave des Bermudes le jour suivant. L’un des plus grands navires de croisière en service à l’époque avec ses 150 mètres de long, le Cristobal Colon s’est échoué sur le récif de North Rock en 1936, après que le capitaine a confondu une tour de communication avec un phare. Il ralliait Cardiff à Mexico et comptait un équipage de 160 hommes. Heureusement, il ne transportait à son bord aucun voyageur.

L’énorme navire s’est arrêté presque verticalement au-dessus du récif, une aubaine pour les locaux, qui ont alors pu y pénétrer. « Le pillage des épaves est un passe-temps typiquement bermudais », m’avait confié Philippe. « À la fin des années 1800, chaque épave s’apparentait à une épicerie ou une quincaillerie arrivant par la mer. Comme quasiment tout doit être importé aux Bermudes, un navire qui s’échoue sur le récif s’apparente à un trésor ». Bien que le Cristobal Colon ait été fortement pillé au fil du temps, des vestiges de son intérieur sont encore visibles pour ceux qui savent où regarder. D’après les rumeurs, les meubles, chandeliers et même un coffre en bronze auraient trouvé leur place dans des maisons de l’île.

Quelques minutes suffisent pour s’enfoncer dans l’eau cristalline et voyager dans le passé. J’ai dégonflé mon gilet de stabilisation avant de sombrer devant les rayons du soleil jusqu’à ce que l’épave commence à se matérialiser, une ombre au début, puis une structure. « C’est une sorte de ville fantôme sous-marine », avait annoncé Brit avec un sourire un peu plus tôt. Plusieurs années après son échouage au-dessus du récif, le Cristobal Colon a été bombardé par les armées britannique et américaine dans le cadre d’un entraînement, l’envoyant sur le fond marin. C’est pour cette raison que des plongeurs comme moi peuvent aujourd’hui l’explorer à 15 mètres de profondeur.

Il m’est impossible de ne pas penser à l’histoire du Cristobal Colon tandis que je respire entre les vestiges de cette machine. En de nombreux endroits, il est difficile de différencier l’épave du récif : des crabes flèches s’agrippent à la partie supérieure de conduites cylindriques, des poissons-perroquets font du surplace au-dessus de cloisons, des poissons-demoiselles fusent entre les turbines et les hélices et de minuscules labres canari voltigent dans les courants, affairés à nettoyer leurs écailles. Tout autour de moi, les coraux en forme de fougère, de cerveau et de branches prospèrent.