Partez sur les traces d’Indiana Jones à Syracuse, en Sicile

Syracuse a été habitée par les Grecs, ainsi que les Romains. Les Byzantins, les Aghlabides et les Normands ont aussi été de passage dans cette région située dans le sud-est de la Sicile. Tous ont laissé derrière eux des trésors architecturaux autour desquels s’est développée la ville moderne.

Le quartier de l’île d’Ortygia, qui respire le charme baroque classique, abrite parmi ses piazzas couleur miel des ruines vieilles de plusieurs millénaires. De l’autre côté du pont menant aux quartiers de la ville situés sur l’île de Sicile, les églises dissimulent les entrées d’inquiétantes catacombes ainsi que du Parc archéologique de Néapolis, qui regorge de bâtiments anciens et de grottes mystérieuses. Ces sites ont tapé dans l’œil d’Hollywood : la Sicile figurera cet été dans le film Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, le cinquième volet des aventures du célèbre archéologue. Plusieurs scènes ont ainsi été tournées à Syracuse.

L’itinéraire que nous vous proposons vous conduira d’une crypte souterraine effrayante aux ruines d’un temple antique, sur les pas d’Indiana Jones, à la recherche de la fortune et de la gloire. N’ayez crainte : le plus grand danger sera de succomber aux trattorias rustiques et aux glaciers de Syracuse.

1. LES CATACOMBES DE SAINT-JEAN

Commencez votre visite par les ruines de la Basilique Saint-Jean, en plein cœur de Syracuse. Accédez au labyrinthe souterrain abritant des milliers de chambres funéraires creusées dans la terre fraîche et humide en descendant des escaliers tortueux. Empruntez les étroits tunnels voûtés pour aller admirer, à la lueur d’un flambeau, les fresques chrétiennes datant des 4e et 5e siècles, tandis qu’une légère brise agite les toiles d’araignée et que des gouttelettes d’eau tombent de la roche au-dessus de vous.

2. L’OREILLE DE DIONYSOS

Retrouvez la lumière du jour et rejoignez l’immense Parc archéologique de Néapolis, qui abrite des sites couvrant quatre millénaires. Empruntez les sentiers qui serpentent entre les orangers pour accéder à cette fissure de près de 23 mètres de haut qui s’est formée dans la paroi d’une ancienne carrière. D’après la légende, l’acoustique de cette grotte façonnée par l’Homme, en forme d’oreille et doté d’un canal incurvé creusé profondément dans la roche, a été pensée pour amplifier les conversations des prisonniers qui y étaient incarcérés. Criez dans la pénombre pour entendre l’écho de votre propre voix.

3. L’AMPHITHÉÂTRE ROMAIN

Ne manquez pas de visiter les ruines de l’amphithéâtre romain, le troisième plus grand de ce type en Italie, lui aussi situé dans le Parc archéologique de Néapolis. Bien que les arbres et les monticules herbeux envahissent désormais l’amphithéâtre, on distingue encore clairement sa forme ovale. Les blocs de pierre blanche, taillés directement dans le roc, donnent une idée de la grandeur du site originel, où avaient lieu voilà plusieurs milliers d’années des combats de gladiateurs.