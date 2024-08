Petit guide de voyage : une journée de rêve à Miami

17H : PROMENADE DANS OCEAN DRIVE

De l'autre côté de la baie, dans le quartier de Little Havana, ce populaire restaurant de tacos est le meilleur endroit pour dîner. Si vous n'avez pas réussi à trouver une table, n'ayez crainte : les chefs ont mis au point un pain asado à emporter, qui ressemble à un taco généreux rempli de porc et d'ananas confits, servi avec des croquettes farcies de fromage et de la confiture de goyave collante.

Cet établissement des années 1930, situé sur la 8ᵉ rue, s'est fait connaître en attirant les amateurs de théâtre qui avaient encore de l'énergie à revendre. Au fil des décennies, les gens ont commencé à venir de plus loin pour ses spectacles burlesques et sa programmation musicale, qui se terminent tard, à cinq heures du matin. Aujourd'hui, tout ce qui a changé, c'est le système de sonorisation et le couvre-feu, qui est désormais fixé à trois heures du matin, ce qui est plus raisonnable. Les clients s'habillent toujours pour danser, y compris les marins en permission.