Gravir les sept sommets du monde : le projet fou de Nawal Sfendla, alpiniste marocaine

Par la suite, on m’a proposé de gravir le Kilimandjaro, en Tanzanie. Je me souviens avoir pensé « Le Kilimandjaro, c’est tout de même le toit de l’Afrique, et c’est mon continent. Si je réussis, j’attaque le challenge des sept sommets. » Et c'est ce qu'il s'est passé.

J’ai alors décidé de faire une pause dans ma carrière pour me concentrer sur cet objectif et j’ai commencé à chercher des sponsors. En janvier 2020, je suis partie à l'assaut de l’Aconcagua, sommet d’Amérique latine qui culmine à 6 962 d’altitude, en Argentine. Ça a été une expédition de vingt-et-un jours et mon amour pour la montagne a continué de grandir. J’adorais le fait d’être en contact avec les gens, de voir des paysages naturels différents.

À mon retour au Maroc, pendant le confinement, j’ai été la première à gravir les neuf plus hauts sommets marocains de plus de 4 000 mètres d’altitude en cinq à six jours, et j’ai pu prendre conscience de la beauté de la nature et des paysages incroyables de mon pays, accompagnée de mon guide.

En juin 2021, après la réouverture des frontières, je suis partie avec le même sponsor pour la Russie afin d’entamer l’ascension de l’Elbrouz, plus haute montagne d’Europe qui culmine à 5 643 mètres d’altitude. J’ai contracté la COVID-19 ; je suis restée alitée pendant deux semaines. Le problème, c’est que chaque montagne a une période bien précise durant laquelle on peut la gravir dans l’année. Si on loupe cette période-là, cela nous force à reporter l'ascension à l’année d’après. J'ai donc décidé de tenter l’ascension juste après ma convalescence. Et je suis fière d’avoir atteint le sommet en repoussant mes limites. J’ai été jusqu’au bout alors que j’entendais mes poumons siffler.

Après avoir tenté une première fois le Manaslu, j'ai gravi le Denali, une montagne s'élevant à 6 190 mètres d'altitude, en Alaska. C’est le toit d’Amérique du Nord. Ça a été l’expérience la plus difficile de toute ma vie. Cette montagne a une réputation. On dit d’ailleurs, que si on gravit le Denali, on est prêt pour l’Everest. Ça a duré trois semaines sans aucune assistance. On porte environ 50 kilos sur le dos et on tire un traîneau d'un poids équivalent, pour pouvoir installer le camp à chaque étape. J’étais la seule femme du groupe sur cette montée, mais j’étais vraiment considérée comme l'égale des autres membres. On part en sachant que l’on peut tomber dans une crevasse, c’est donc un réel travail d’équipe, on doit avoir confiance dans ses coéquipiers. On est reliés par une corde fixe, ce qui fait que si l’un de nous tombe, les autres peuvent le sauver.