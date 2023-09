Japon : les nouveautés à découvrir lors de votre prochain voyage

Chaque recoin du Japon peut rappeler les décors d’un film Ghibli. Le studio d’animation le plus connu du pays a été créé en 1985. Ses films sont devenus un emblème du caractère décalé et original du Japon. Sans surprise, l’ouverture du parc Ghibli en novembre 2022 a suscité un engouement des plus spectaculaires. Les billets sont mis à la vente trois mois à l’avance. Près d’un an après l’inauguration, en dénicher s’apparente à une véritable loterie tant la demande est élevée. Le parc ne comporte aucun manège. Il a plutôt été conçu comme un endroit « pour flâner, sentir le vent et découvrir les merveilles », selon ses fondateurs.