Route 66 : la route la plus célèbre d'Amérique passe à l'électrique

Malgré mes efforts, mon repas ne paraît que légèrement entamé lorsque je prends le volant pour aller voir un film au Route 66 Drive-In Theater, situé à proximité. Au travers des vitres de ma voiture, je sens des effluves de pop-corn chaud avec une bonne odeur de beurre provenant du comptoir aux carreaux rouges et blancs tenu par des adolescents en chemise vichy et chapeau en papier de type « soda jerk » des années 1950. Je règle ma radio sur le double programme de films de science-fiction d'époque qui passe sur le grand écran devant moi et je m'installe. En jetant des regards en coin à la poignée de berlines rangées à côté de moi, j’aperçois des enfants entassés sur les sièges avant et de jeunes couples sirotant des sodas à la lueur des étoiles.

Le lendemain matin, je quitte Springfield de bonne heure pour prendre la route vers Girard, une ville de l'Illinois située à 48 kilomètres au sud, où des magasins aux façades délabrées côtoient de pittoresques maisons avec palissades. C'est là que se trouve Docs Just Off 66, un repaire installé dans un bâtiment en briques rouges avec un store rétro rayé de rouge et de blanc. Malgré son style désuet, je suis surprise d'apprendre que ce commerce a ouvert ses portes après la pandémie. En 2022, Casey Claypool et son mari Steve ont transformé une ancienne pharmacie en buvette traditionnelle, un type d'établissement devenu populaire dans la première moitié du 20e siècle. La carte plastifiée propose des milk-shakes, du lait malté et des coupes glacées garnies de crème fouettée et de cerises confites. Arborant des lunettes à monture épaisse et des cheveux plaqués en une queue de cheval, Casey se penche sur le bar en bois datant des années 1930 et réfléchit à la raison pour laquelle la Route 66 attire toujours les voyageurs. « Je pense que cet attrait est dû au fait qu'elle renvoie à une époque plus simple, avant Internet, où les familles passaient plus de temps ensemble », expose-t-elle tandis que l’on entend le crooner Elvis Presley chanter dans les haut-parleurs.