Road-trip sur la Hāna Highway, la route iconique d’Hawaï
L’année 2026 marque le centième anniversaire de l’ouverture de la Hāna Highway, alors que Maui se reconstruit après les terribles incendies qui l’ont touchée.
J’avais quatre ans la première fois que mes parents nous ont installés, mon frère âgé d’un an et moi, à l’arrière d’un Mustang cabriolet (rouge d’après mon père, blanche selon ma mère) pour partir en road-trip en famille sur l’iconique Hāna Highway, sur l’île de Maui. Cette route sinueuse, qui traverse la forêt tropicale luxuriante, passe devant d’innombrables cascades, emprunte 50 ponts à une seule voie et compte 620 virages en épingle, fête cette année ses 100 ans.
Alors que Maui se remet des incendies de Lahaina et est confrontée au surtourisme, un nouveau chapitre s’ouvre pour la Hāna Highway. Celui-ci sera déterminant, puisqu’il soulève d’importantes questions quant à la manière dont les voyageurs peuvent découvrir, mais aussi protéger, cette destination absolument remarquable.
LA ROUTE LA PLUS MYTHIQUE D'HAWAÏ
Bien avant de devenir synonyme d’un des road-trips les plus iconiques au monde, la Hāna Highway était d’une importance capitale pour les populations vivant le long de la côte est reculée de Maui. Pendant des siècles, les Hawaïens ont parcouru la région sur des sentiers serpentant à travers la forêt tropicale et le long des falaises, qui faisaient partie d’un ancien réseau de chemins reliant les villages de pêcheurs. Au 16e siècle, Piʻilani, le souverain au pouvoir de Maui, entreprit la construction d’un chemin en pierres volcaniques, l’Ala-loa (ou « la longue route »), pour relier les communautés de l’est de l’île. Son fils le prolongea par la suite jusqu’au district de Hāna.
C’est à la fin du 19e siècle que la route commença à prendre forme, lorsque l’agriculture de plantation se développa et que les projets d’irrigation détournèrent les pluies abondantes de l’est de Maui vers les plantations sucrières du centre de l’île. Le gouvernement créa une route pour les charrettes à travers le paysage accidenté, construisant des ponts qui enjambaient de hauts ravins et des cascades dans un effort d’ingénierie massif. La route ouvrit officiellement aux voitures en 1926. Sa construction nécessita des années de travail et une main-d’œuvre importante, laquelle était principalement composée de travailleurs pénitentiaires, d’Hawaïens et de travailleurs immigrés.
La route de Hāna (qui signifie « terre pluvieuse, ciel bas » en hawaïen) figure depuis 2001 au Registre national des lieux historiques des États-Unis. Elle constitue toujours l’une des destinations les plus populaires de Maui.
LES ARRÊTS INCONTOURNABLES SUR LA HĀNA HIGHWAY
Pāʻia : c’est dans cette ville que commence la Hāna Highway. Située sur la côte nord de Maui, Pāʻia est une ville charmante qui abrite d’excellents restaurants et de jolies boutiques. C’est aussi l’endroit idéal pour faire le plein de votre voiture avant de vous élancer sur la Hāna Highway. L’épicerie/traiteur/boulangerie Mana Foods ouvre tous les jours à 8 heures. Si vous prévoyez de partir tôt, faites quelques courses la veille à Foodland, l’une des meilleures chaînes locales de magasins d’alimentation de l’île. Conseil de pro : découvrez la ville à pied et dînez-y au retour.
Poste d’observation de la plage de Ho’okipa : cette plage, qui se trouve à moins de 10 minutes ou 4 kilomètres du centre-ville de Pāʻia, se prête parfaitement à l’observation des surfeurs. Avec un peu de chances, vous pourrez peut-être voir des tortues vertes d’Hawaï, qui viennent pondre sur le sable. L’accès à la plage est gratuit et vous n’aurez généralement aucun mal à trouver une place pour vous garer que ce soit sur le parking bas ou le parking haut. N’oubliez pas de fermer votre véhicule et de prendre vos affaires avec vous à chaque arrêt sur la Hāna Highway.
Twin Falls : situé au niveau du Mile Marker 2 (borne kilométrique 3), Twin Falls est le premier des arrêts (et l’un des plus populaires) où piquer une tête. Le nom de cette cascade est trompeur, puisqu’elle est composée de trois chutes d’eau et non de deux. Celles-ci sont accessibles à pied, après une marche de niveau facile à modérée. Si vous êtes pressé(e) par le temps, la cascade inférieure est un endroit sublime où nager. Sinon, les cascades supérieures sont accessibles après environ 25 minutes de marche. Si le parking est plein, ce qui n’est pas rare l’après-midi, vous pouvez aussi vous y arrêter sur le retour. Le parking coûte 10 $ (8,50 €) et les toilettes sont basiques. Prévoyez donc en conséquence, surtout si vous comptez nager. Et n’oubliez pas vos Méduses !
Péninsule de Ke’anea : pour vous rendre à la péninsule de Ke’anea, vous devrez faire un détour de 15 minutes qui vaut la peine pour le panorama qu’il offre le long de la côte. Si vous arrivez là-bas tôt, arrêtez-vous chez Aunty Sandy’s pour déguster une part de banana bread. Conseil de pro : le banana bread de chez Aunty Sandy’s part comme des petits pains. S’il n’y en a plus lorsque vous arrivez, ne vous inquiétez pas. Le stand Halfway To Hāna propose sa version du « célèbre banana bread » et est l’endroit idéal pour faire une pause, vous dégourdir les jambes et immortaliser le fait que vous êtes à mi-parcours.
Parc d’État Waiʻānapanapa : les plages de sable noir de ce parc sont un incontournable, en particulier pour ceux qui visitent l’île pour la première fois. Le sentier côtier, qui serpente au milieu des roches volcaniques, des arches marines, des geysers maritimes et des cuvettes de marée, débouche ensuite sur l’une des plus belles plages de sable noir de Maui. L’accès au parc se fait uniquement sur réservation, en sélectionnant l’horaire de la visite. Si vous prévoyez d’y randonner, prenez une paire de chaussures fermées.
Découvrez les plages de sable noir du parc d’État Waiʻānapanapa.
Marché de Nahiku : une fois au marché de Nahiku, vous serez presque arrivé(e) à Hāna. Ce marché est parfait pour goûter au poulet huli huli accompagné d’un soda à l’ananas Aloha Made. Vous pourrez aussi y acheter des souvenirs fabriqués dans la région.
Sentier Pīpīwai et les Seven Sacred Pools : l’une des plus belles randonnées de l’est de Maui emprunte le sentier Pīpīwai pour partir à la découverte du site de ʻOheʻo Gulch (aussi connu sous le nom de Seven Sacred Pools). Cette randonnée de six kilomètres aller-retour serpente à travers les forêts d’immenses bambous et passe devant les cascades de Waimoku Falls. Conseil de pro : si vous séjournez à Hāna, arrivez tôt le matin pour éviter la foule. Consultez la météo avant d’aller nager, car des crues éclair peuvent se produire dans les bassins après des épisodes de fortes pluies en amont.
BIENVENUE À HĀNA
La ville de Hāna n’a rien à voir avec les stations balnéaires animées de l’autre côté de Maui. Avant d’arriver en ville, arrêtez-vous au stand Hāna Farms installé sur le bord de la route pour déguster une pizza cuite au four (avec option sans gluten) et dans une boutique de souvenirs où vous trouverez de l’huile de jasmin fabriquée localement, des œuvres et des objets artisanaux.
Le Hāna-Maui Resort, un hôtel Destination by Hyatt, est un établissement familial disposant de bungalows faisant face à l’océan, d’une spectaculaire piscine, d’un terrain de golf à trois trous et d’un restaurant exceptionnel. Pour le petit-déjeuner, optez pour le loco moco, un plat hawaïen réconfortant à base de riz blanc surmonté d’un steak haché et d’un œuf sur le plat, le tout arrosé de jus de viande.
Dans le centre de Hāna, vous trouverez d’excellents food trucks servant des plats locaux ; de la cuisine fusion thaï (Ae’s Thai Kitchen) ; des jus de fruits frais, des smoothies, des açaï bowls (Hāna Juice Box) et du café fraîchement coulé (Da Mean Bean). Chez Hasegawa General Store, vous pourrez acheter les produits de première nécessité. N’hésitez pas à vous arrêter également chez Ti&Coco et Love Hāna Art, deux petites boutiques vendant des produits respectueux de l’environnement.
À SAVOIR AVANT DE PARTIR
Comme pour n’importe quel road-trip, un minimum de préparation fait des merveilles. Si vous prévoyez de faire le circuit sur une journée, partez tôt pour profiter au maximum de la journée et évitez la foule. Séjournez à Hāna pour avoir un peu plus de flexibilité et de temps pour faire des haltes sur la route.
Si vous prenez vous-même le volant, téléchargez l’audioguide Classic Road to Hāna de ShakaGuide pour découvrir l’histoire des lieux où vous vous arrêtez. Pensez à consulter les prévisions routières pour éviter les fermetures et les détours susceptibles de vous faire perdre du temps. Vous pouvez aussi réserver votre virée auprès d’une société locale de circuits touristiques, comme Maui By Storm.
Prenez une glacière dans laquelle vous mettrez des encas, de l’eau et tout ce dont vous pensez avoir besoin. Si vous êtes malade en voiture, pensez à prendre votre médicament contre le mal des transports avant de partir et faites des réserves de bonbons au gingembre. Ne prenez pas un gros petit-déjeuner avant de prendre la route. Nombreux sont les endroits où vous pourrez vous arrêter pour manger, boire ou grignoter sur la Hāna Highway.
Prévoyez du liquide pour les étals fermiers, les food trucks, les éventaires de noix de coco et de bibelots que vous croiserez sur la route. Vous ne pourrez pas utiliser uniquement votre carte bancaire.
Si vous prévoyez de louer une Jeep ou une décapotable pour la route, le mieux est de réserver à l’avance autant que possible ; les voitures premium ont tendance à partir plus vite que les voitures classiques et les SUV. Ne quittez pas l’agence de location sans vous être assuré(e) que votre téléphone peut se connecter au Bluetooth. Le signal du Wi-Fi le long de la Hāna Highway étant inégal voire inexistant, assurez-vous de pré-programmer votre itinéraire et de télécharger votre musique et vos podcasts avant de partir.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.