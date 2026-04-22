Road-trip sur la Hāna Highway, la route iconique d’Hawaï

J’avais quatre ans la première fois que mes parents nous ont installés, mon frère âgé d’un an et moi, à l’arrière d’un Mustang cabriolet (rouge d’après mon père, blanche selon ma mère) pour partir en road-trip en famille sur l’iconique Hāna Highway, sur l’île de Maui. Cette route sinueuse, qui traverse la forêt tropicale luxuriante, passe devant d’innombrables cascades, emprunte 50 ponts à une seule voie et compte 620 virages en épingle, fête cette année ses 100 ans.

Alors que Maui se remet des incendies de Lahaina et est confrontée au surtourisme, un nouveau chapitre s’ouvre pour la Hāna Highway. Celui-ci sera déterminant, puisqu’il soulève d’importantes questions quant à la manière dont les voyageurs peuvent découvrir, mais aussi protéger, cette destination absolument remarquable.

LA ROUTE LA PLUS MYTHIQUE D'HAWAÏ

Bien avant de devenir synonyme d’un des road-trips les plus iconiques au monde, la Hāna Highway était d’une importance capitale pour les populations vivant le long de la côte est reculée de Maui. Pendant des siècles, les Hawaïens ont parcouru la région sur des sentiers serpentant à travers la forêt tropicale et le long des falaises, qui faisaient partie d’un ancien réseau de chemins reliant les villages de pêcheurs. Au 16e siècle, Piʻilani, le souverain au pouvoir de Maui, entreprit la construction d’un chemin en pierres volcaniques, l’Ala-loa (ou « la longue route »), pour relier les communautés de l’est de l’île. Son fils le prolongea par la suite jusqu’au district de Hāna.

C’est à la fin du 19e siècle que la route commença à prendre forme, lorsque l’agriculture de plantation se développa et que les projets d’irrigation détournèrent les pluies abondantes de l’est de Maui vers les plantations sucrières du centre de l’île. Le gouvernement créa une route pour les charrettes à travers le paysage accidenté, construisant des ponts qui enjambaient de hauts ravins et des cascades dans un effort d’ingénierie massif. La route ouvrit officiellement aux voitures en 1926. Sa construction nécessita des années de travail et une main-d’œuvre importante, laquelle était principalement composée de travailleurs pénitentiaires, d’Hawaïens et de travailleurs immigrés.

La route de Hāna (qui signifie « terre pluvieuse, ciel bas » en hawaïen) figure depuis 2001 au Registre national des lieux historiques des États-Unis. Elle constitue toujours l’une des destinations les plus populaires de Maui.

LES ARRÊTS INCONTOURNABLES SUR LA HĀNA HIGHWAY

Pāʻia : c’est dans cette ville que commence la Hāna Highway. Située sur la côte nord de Maui, Pāʻia est une ville charmante qui abrite d’excellents restaurants et de jolies boutiques. C’est aussi l’endroit idéal pour faire le plein de votre voiture avant de vous élancer sur la Hāna Highway. L’épicerie/traiteur/boulangerie Mana Foods ouvre tous les jours à 8 heures. Si vous prévoyez de partir tôt, faites quelques courses la veille à Foodland, l’une des meilleures chaînes locales de magasins d’alimentation de l’île. Conseil de pro : découvrez la ville à pied et dînez-y au retour.

Poste d’observation de la plage de Ho’okipa : cette plage, qui se trouve à moins de 10 minutes ou 4 kilomètres du centre-ville de Pāʻia, se prête parfaitement à l’observation des surfeurs. Avec un peu de chances, vous pourrez peut-être voir des tortues vertes d’Hawaï, qui viennent pondre sur le sable. L’accès à la plage est gratuit et vous n’aurez généralement aucun mal à trouver une place pour vous garer que ce soit sur le parking bas ou le parking haut. N’oubliez pas de fermer votre véhicule et de prendre vos affaires avec vous à chaque arrêt sur la Hāna Highway.

Twin Falls : situé au niveau du Mile Marker 2 (borne kilométrique 3), Twin Falls est le premier des arrêts (et l’un des plus populaires) où piquer une tête. Le nom de cette cascade est trompeur, puisqu’elle est composée de trois chutes d’eau et non de deux. Celles-ci sont accessibles à pied, après une marche de niveau facile à modérée. Si vous êtes pressé(e) par le temps, la cascade inférieure est un endroit sublime où nager. Sinon, les cascades supérieures sont accessibles après environ 25 minutes de marche. Si le parking est plein, ce qui n’est pas rare l’après-midi, vous pouvez aussi vous y arrêter sur le retour. Le parking coûte 10 $ (8,50 €) et les toilettes sont basiques. Prévoyez donc en conséquence, surtout si vous comptez nager. Et n’oubliez pas vos Méduses !

Péninsule de Ke’anea : pour vous rendre à la péninsule de Ke’anea, vous devrez faire un détour de 15 minutes qui vaut la peine pour le panorama qu’il offre le long de la côte. Si vous arrivez là-bas tôt, arrêtez-vous chez Aunty Sandy’s pour déguster une part de banana bread. Conseil de pro : le banana bread de chez Aunty Sandy’s part comme des petits pains. S’il n’y en a plus lorsque vous arrivez, ne vous inquiétez pas. Le stand Halfway To Hāna propose sa version du « célèbre banana bread » et est l’endroit idéal pour faire une pause, vous dégourdir les jambes et immortaliser le fait que vous êtes à mi-parcours.