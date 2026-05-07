Savoirs anciens et bien‑être moderne : six expériences à travers le monde

Le concept d'escapade bien-être évolue. Les voyageurs ne se contentent plus d'un spa. Ils recherchent désormais le contact avec la nature, un lien culturel et des pratiques ancrées dans la culture locale. Un rapport de Global Growth Insights de 2024 indique que près de la moitié des voyageurs en quête de bien-être choisissent désormais des destinations spécifiquement pour leurs pratiques et leurs rituels traditionnels, ce qui montre que le bien-être est de plus en plus façonné par la communauté. Des consultations d'oracles dans l'Himalaya aux voyages thérapeutiques à cheval en Patagonie, en passant par les rituels de sauna inspirés des Vikings dans le nord sauvage de l'Islande, ces six expériences proposent une approche alternative du bien-être, à la fois authentique et transformatrice.

1. PARTICIPEZ À LA CÉRÉMONIE DU TEMAZCAL SUR LA CÔTE PACIFIQUE DU MEXIQUE

Pilier de la culture maya depuis plus d'un millénaire, le rituel de purification du temazcal était traditionnellement pratiqué avant et après les batailles. Ses effets seraient profondément régénérateurs et, aujourd'hui, les voyageurs peuvent découvrir cette pratique ancestrale au One&Only Mandarina. Les cérémonies sont menées par une curandera, une guérisseuse traditionnelle. Linda Mariscalda, la curandera qui œuvre au sein de l'établissement, vient d'une longue lignée de guérisseurs. Elle a appris son art auprès de son arrière-grand-mère et de ses grands-mères, par la tradition orale.

Le rituel a lieu dans une structure en pierre aux allures de grotte, nichée entre la forêt tropicale, les falaises et l'océan. Il commence lorsque de l'eau infusée d'herbes médicinales est versée sur des pierres chaudes, libérant une vapeur épaisse et parfumée. Les participants sont assis dans l'obscurité totale tandis que des chants, des tambours et des prières résonnent dans le dôme, guidant une cérémonie de purification et de reconnexion avec soi-même et avec la nature.

Comment y participer : la cérémonie du temazcal coûte 195 € par personne. Les chambres doubles sont proposées à partir de 1 100 € par nuit.

2. DÉCOUVREZ LES RITUELS ANCESTRAUX AU PÉROU

La Vallée sacrée des Incas au Pérou est imprégnée d'une résonance spirituelle mais un voyage organisé sur mesure par l'agence Machu Travel Peru permet aux voyageurs de s'immerger davantage dans la cosmologie andine.

L'une des expériences les plus profondes consiste à assister et participer à Pago a la Tierra, une cérémonie d'offrande à la Pachamama, la Terre Mère. Mené par un chef spirituel local, le rituel commence par une introduction à la vision andine du monde, où les montagnes et les paysages sont vénérés comme des protecteurs vivants. Des graines, des fleurs, des feuilles de coca et des aliments sont soigneusement disposés, chaque mouvement étant expliqué au fur et à mesure que l'offrande prend forme, symbolisant la gratitude et l'équilibre avec la Pachamama.

La cérémonie s'achève par un repas traditionnel, un temps propice à la réflexion. Les voyageurs peuvent ensuite se joindre aux guérisseurs locaux pour des marches guidées vers des sites où des plantes médicinales sont cultivées et cueillies, afin de découvrir la manière dont les infusions et les remèdes sont traditionnellement préparés.

Comment y participer : des itinéraires sur mesure sont proposés sur demande.

3. THÉRAPIE ÉQUINE AVEC LES BAQUEANOS DE PATAGONIE

Depuis des siècles, les baqueanos traversent à cheval les paysages spectaculaires du parc national Torres del Paine, en Patagonie chilienne. Tirant leur nom du mot « baquía », qui signifie « connaissance approfondie du territoire », ces gardiens de l'art équestre traditionnel sont à la fois des guides et des conteurs.