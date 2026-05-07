Savoirs anciens et bien‑être moderne : six expériences à travers le monde
Des chamans en Indonésie aux rituels mayas de purification, les pratiques ancestrales permettent aux voyageurs de tisser un lien avec la culture, les traditions et les savoirs locaux.
La cérémonie du temazcal est un ancien rituel mexicain à la vapeur, au cours duquel la chaleur, les herbes et les chants purifieraient l'âme, le corps et l'esprit.
Le concept d'escapade bien-être évolue. Les voyageurs ne se contentent plus d'un spa. Ils recherchent désormais le contact avec la nature, un lien culturel et des pratiques ancrées dans la culture locale. Un rapport de Global Growth Insights de 2024 indique que près de la moitié des voyageurs en quête de bien-être choisissent désormais des destinations spécifiquement pour leurs pratiques et leurs rituels traditionnels, ce qui montre que le bien-être est de plus en plus façonné par la communauté. Des consultations d'oracles dans l'Himalaya aux voyages thérapeutiques à cheval en Patagonie, en passant par les rituels de sauna inspirés des Vikings dans le nord sauvage de l'Islande, ces six expériences proposent une approche alternative du bien-être, à la fois authentique et transformatrice.
1. PARTICIPEZ À LA CÉRÉMONIE DU TEMAZCAL SUR LA CÔTE PACIFIQUE DU MEXIQUE
Pilier de la culture maya depuis plus d'un millénaire, le rituel de purification du temazcal était traditionnellement pratiqué avant et après les batailles. Ses effets seraient profondément régénérateurs et, aujourd'hui, les voyageurs peuvent découvrir cette pratique ancestrale au One&Only Mandarina. Les cérémonies sont menées par une curandera, une guérisseuse traditionnelle. Linda Mariscalda, la curandera qui œuvre au sein de l'établissement, vient d'une longue lignée de guérisseurs. Elle a appris son art auprès de son arrière-grand-mère et de ses grands-mères, par la tradition orale.
Le rituel a lieu dans une structure en pierre aux allures de grotte, nichée entre la forêt tropicale, les falaises et l'océan. Il commence lorsque de l'eau infusée d'herbes médicinales est versée sur des pierres chaudes, libérant une vapeur épaisse et parfumée. Les participants sont assis dans l'obscurité totale tandis que des chants, des tambours et des prières résonnent dans le dôme, guidant une cérémonie de purification et de reconnexion avec soi-même et avec la nature.
Comment y participer : la cérémonie du temazcal coûte 195 € par personne. Les chambres doubles sont proposées à partir de 1 100 € par nuit.
2. DÉCOUVREZ LES RITUELS ANCESTRAUX AU PÉROU
La Vallée sacrée des Incas au Pérou est imprégnée d'une résonance spirituelle mais un voyage organisé sur mesure par l'agence Machu Travel Peru permet aux voyageurs de s'immerger davantage dans la cosmologie andine.
L'une des expériences les plus profondes consiste à assister et participer à Pago a la Tierra, une cérémonie d'offrande à la Pachamama, la Terre Mère. Mené par un chef spirituel local, le rituel commence par une introduction à la vision andine du monde, où les montagnes et les paysages sont vénérés comme des protecteurs vivants. Des graines, des fleurs, des feuilles de coca et des aliments sont soigneusement disposés, chaque mouvement étant expliqué au fur et à mesure que l'offrande prend forme, symbolisant la gratitude et l'équilibre avec la Pachamama.
La cérémonie s'achève par un repas traditionnel, un temps propice à la réflexion. Les voyageurs peuvent ensuite se joindre aux guérisseurs locaux pour des marches guidées vers des sites où des plantes médicinales sont cultivées et cueillies, afin de découvrir la manière dont les infusions et les remèdes sont traditionnellement préparés.
Comment y participer : des itinéraires sur mesure sont proposés sur demande.
3. THÉRAPIE ÉQUINE AVEC LES BAQUEANOS DE PATAGONIE
Depuis des siècles, les baqueanos traversent à cheval les paysages spectaculaires du parc national Torres del Paine, en Patagonie chilienne. Tirant leur nom du mot « baquía », qui signifie « connaissance approfondie du territoire », ces gardiens de l'art équestre traditionnel sont à la fois des guides et des conteurs.
La thérapie équine aide souvent les cavaliers à prendre confiance, à améliorer leur équilibre et leur posture, ainsi qu'à renforcer leur conscience émotionnelle.
À Las Torres Patagonia, un ancien ranch transformé en hôtel situé à l'intérieur du parc, 150 chevaux gambadent en liberté sur près de 6 000 hectares avant d'être rassemblés à l'aube pour les balades proposées aux clients. Adaptées à tous les niveaux, ces expériences s'appuient sur les bienfaits thérapeutiques du contact avec les chevaux qui contribuent à apaiser l'anxiété, à améliorer le niveau de conscience des participants et à renforcer l'estime de soi.
Parmi les expériences proposées figurent des ateliers pratiques sur l'entretien des écuries et les tenues traditionnelles, suivis de longues randonnées sur des sentiers qui serpentent entre des pics de granit et des lacs glaciaires. Les pauses régulières pour déguster du maté, une infusion à base de plantes partagée en signe d'amitié et de détente, permettent de ralentir le rythme, d'écouter les récits des baqueanos et d'admirer l'immensité du paysage.
Comment y participer : les forfaits tout compris de deux nuits pour une chambre double sont proposés à partir de 2 030 €.
4. RÉVEILLEZ LE VIKING QUI EST EN VOUS EN ISLANDE
À Eleven Deplar Farm, dans le nord de l'Islande, un rituel de sauna inspiré des Vikings vous offre un moyen unique de vous connecter à la fois avec les paysages et le patrimoine de la région. Nichée dans une vallée isolée, entourée de pics irréguliers et d'un ciel ouvert, la ferme ovine du 15e siècle a été soigneusement réaménagée en un refuge de luxe hors réseau, où le rituel du sauna semble être à des années-lumière de l'expérience habituelle du spa.
Les clients passent d'un sauna recouvert de gazon, construit dans une butte herbeuse, à un bassin d'eau froide en plein air situé à proximité. Cette thérapie par contraste rythmique permettrait de stimuler la circulation sanguine, de réduire le stress et de renforcer le système immunitaire tout en aidant le corps à éliminer les toxines. Inspiré des traditions nordiques du bain et du folklore islandais, ce rituel commence par une méditation axée sur la respiration et de la musique viking traditionnelle, avant de culminer avec une thérapie par le cri, cathartique, au cours de laquelle les participants peuvent relâcher leurs tensions en hurlant sans réserve au milieu de la nature sauvage.
Comment y participer : le rituel du sauna viking coûte environ 430 €, pour quatre personnes. Les chambres sont proposées à partir de 3 475 € la nuit.
5. LA SAGESSE CHAMANIQUE DE SUMBA, EN INDONÉSIE
Sur la côte sauvage du sud-ouest de l'île de Sumba, le complexe hôtelier Cap Karoso, respectueux de l'environnement, propose un séjour de guérison chamanique de sept nuits ancré dans la religion Marapu, le système de croyances autochtones de l'île. Les journées commencent par des visites de villages locaux et des séances de guérison individuelles avec un chaman, qui comprennent des infusions à base de plantes, des exercices de respiration et des massages de la tête censés permettre d'accéder à des canaux énergétiques profonds.
Les soins signatures s'inspirent grandement des savoirs ancestraux. Par exemple, le massage Moro Ndahaka Sumbanese est réalisé en utilisant une huile sacrée élaborée selon une recette familiale à base d'écorce d'un arbre endémique que l'on ne trouve que dans une seule forêt de l'île. Tout au long du séjour, les clients se voient souvent proposés des toniques et des infusions préparés à partir de plantes cultivées dans la ferme biologique régénérative de Cap Karoso, chacun conçu pour favoriser l'équilibre et rétablir le bien-être.
Comment y participer : le séjour de guérison chamanique de sept nuits est proposé à partir de 10 400 € par personne, et comprend un itinéraire sur mesure, l'hébergement en pension complète, les transferts et les consultations bien-être.
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6. DES GUÉRISSEURS PROFESSIONNELS EN INDE
Dans les hauteurs de l'Himalaya, l'une des traditions médicales encore vivantes les plus anciennes au monde continue de prospérer : le système du bien-être Amchi, fondé sur la conviction que le corps est façonné par cinq éléments naturels et que la santé dépend du maintien de leur équilibre. Dans le Ladakh, les séjours bien-être de Shakti Himalaya’s Soul Soother offrent aux voyageurs l'opportunité de découvrir cette philosophie en personne. Le temps passé avec les guérisseurs Amchi constitue un élément central du programme : il permet de mieux comprendre les pratiques transmises de génération en génération.
Les visites de villages isolés comprennent des séances traditionnelles de lecture du pouls, pendant lesquelles les guérisseurs évaluent la circulation sanguine et l'énergie avant de proposer des conseils personnalisés sur l'alimentation et le mode de vie. Vous pouvez également consulter des oracles ladakhis, des figures spirituelles vénérées qui entrent en transe pour répondre à vos questions et vous offrir des bénédictions de santé et de chance. Ces rencontres sont complétées par des séances quotidiennes de méditation et de yoga, des visites de monastères et des soirées passées à observer les étoiles sous le vaste ciel himalayen du Ladakh.
Comment y participer : l'expérience Shakti Ladakh Village est proposée à partir de 6 000 € pour deux personnes.
Les paysages austères et rocheux du Ladakh, ainsi que ses vastes vallées, instaurent un sentiment de calme pour la plupart des voyageurs.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.