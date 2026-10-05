Sept road trips pour admirer les plus belles couleurs de l’automne

L’arrivée de l’automne offre une autre manière de voyager et de découvrir les paysages. Alors que les journées raccourcissent et que l’air se rafraîchit, une déferlante de couleurs commence à transformer les paysages d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie. On considère souvent la côte est des États-Unis comme le lieu par excellence où s’adonner au leaf-peeping, la pratique qui consiste à voyager pour aller admirer et photographier le feuillage automnal, mais le reste du monde regorge d’itinéraires traversant des forêts aux multiples teintes éclatantes de rouge, d’orange et de jaune. De la déclinaison japonaise de la Route romantique à l’antique sylve de la forêt de Dean, nous avons sélectionné sept itinéraires qui sont la promesse d’escapades automnales véritablement inoubliables.

1. ANGLETERRE : DE SYMONDS YAT ROCK AU CHÂTEAU DE GOODRICH, FORÊT DE DEAN

Longueur : 80 kilomètres

Durée du trajet : 2-3 heures

Situées à la frontière entre l’Angleterre et le Pays de Galles, la forêt de Dean et la vallée de la Wye se transforment alors qu’octobre fait baisser les températures. Châtaignes, chênes, hêtres, aubépines et frênes prennent des teintes dorées, orangées et pourpres. Pour voir la forêt dans ce qu’elle a de meilleur à offrir, embarquez pour une virée à la découverte des feuillages d’automne, conçue pour que vous profitiez des points de vue et sentiers les plus impressionnants de la région. Partez de Symonds Yat Rock, qui surplombe les cimes colorées et les méandres des eaux de la Wye. Prenez le temps de déambuler au sein de l’arborétum Cyril-Hart, qui abrite plus de 200 espèces d’arbres, avant de remonter au château de Goodrich et de profiter des panoramas offerts par la colline de Coppett voisine.

2. JAPON : UEDA, DE NAGANO À NIKKO, TOCHIGI

Longueur : 349 kilomètres

Durée de trajet : 7-9 heures

Cet itinéraire est la version japonaise de la Route romantique allemande et s’inspire de ce célèbre parcours qui traverse la Bavière. Avant de quitter Ueda (à une heure et demie de train de Tokyo), allez voir le château d’Ueda ; à l’automne, les érables environnants prennent une teinte rouge éclatante et les ginkgos se dorent. De là, l’itinéraire emmène les voyageurs de la préfecture de Nagano aux montagnes de la préfecture de Gunma, où se nichent notamment des villes thermales comme Kusatsu, avant d’entrer dans la préfecture de Tochigi. À quelques kilomètres à peine à l’ouest de Nikko, se trouve le lac Chuzenji ; ce lac d’altitude est particulièrement beau de la mi-octobre au mois de novembre, quand les érables et les katsuras des environs se parent de rouge et de jaune.