Sept road trips pour admirer les plus belles couleurs de l’automne
Chaque année, le temps de quelques semaines seulement, les voyageurs ont l’occasion d’admirer une débauche de rouge, de jaune et d’orange. Ces itinéraires routiers offrent aux touristes l’occasion de contempler ces couleurs spectaculaires.
Des trembles jaunes et orange bordent la pittoresque San Juan Skyway, dans le Colorado, à l’automne.
L’arrivée de l’automne offre une autre manière de voyager et de découvrir les paysages. Alors que les journées raccourcissent et que l’air se rafraîchit, une déferlante de couleurs commence à transformer les paysages d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie. On considère souvent la côte est des États-Unis comme le lieu par excellence où s’adonner au leaf-peeping, la pratique qui consiste à voyager pour aller admirer et photographier le feuillage automnal, mais le reste du monde regorge d’itinéraires traversant des forêts aux multiples teintes éclatantes de rouge, d’orange et de jaune. De la déclinaison japonaise de la Route romantique à l’antique sylve de la forêt de Dean, nous avons sélectionné sept itinéraires qui sont la promesse d’escapades automnales véritablement inoubliables.
1. ANGLETERRE : DE SYMONDS YAT ROCK AU CHÂTEAU DE GOODRICH, FORÊT DE DEAN
Longueur : 80 kilomètres
Durée du trajet : 2-3 heures
Situées à la frontière entre l’Angleterre et le Pays de Galles, la forêt de Dean et la vallée de la Wye se transforment alors qu’octobre fait baisser les températures. Châtaignes, chênes, hêtres, aubépines et frênes prennent des teintes dorées, orangées et pourpres. Pour voir la forêt dans ce qu’elle a de meilleur à offrir, embarquez pour une virée à la découverte des feuillages d’automne, conçue pour que vous profitiez des points de vue et sentiers les plus impressionnants de la région. Partez de Symonds Yat Rock, qui surplombe les cimes colorées et les méandres des eaux de la Wye. Prenez le temps de déambuler au sein de l’arborétum Cyril-Hart, qui abrite plus de 200 espèces d’arbres, avant de remonter au château de Goodrich et de profiter des panoramas offerts par la colline de Coppett voisine.
2. JAPON : UEDA, DE NAGANO À NIKKO, TOCHIGI
Longueur : 349 kilomètres
Durée de trajet : 7-9 heures
Cet itinéraire est la version japonaise de la Route romantique allemande et s’inspire de ce célèbre parcours qui traverse la Bavière. Avant de quitter Ueda (à une heure et demie de train de Tokyo), allez voir le château d’Ueda ; à l’automne, les érables environnants prennent une teinte rouge éclatante et les ginkgos se dorent. De là, l’itinéraire emmène les voyageurs de la préfecture de Nagano aux montagnes de la préfecture de Gunma, où se nichent notamment des villes thermales comme Kusatsu, avant d’entrer dans la préfecture de Tochigi. À quelques kilomètres à peine à l’ouest de Nikko, se trouve le lac Chuzenji ; ce lac d’altitude est particulièrement beau de la mi-octobre au mois de novembre, quand les érables et les katsuras des environs se parent de rouge et de jaune.
Inspiré par la célèbre Route romantique allemande, ce road trip pittoresque, au Japon, relie deux villes du centre de Honshu, île principale de l’archipel.
3. ÉTATS-UNIS : DE STAMFORD À NEWPORT, VERMONT
Longueur : 348 kilomètres
Temps de trajet : 5 heures
Au départ de Stamford, ville située à trois heures de route de Boston, la Route 100 du Vermont donne à voir ce que la Nouvelle-Angleterre a de mieux à proposer en matière de feuillage automnal. La plus longue route de l’État longe la chaîne des montagnes Vertes au sein de paysages où les érables rouge orangé et cramoisis se mêlent aux bouleaux et aux hêtres jaunes. Grâce à la présence abondante d’érables à sucre sur son territoire, le Vermont est le premier producteur de sirop d’érable du pays. Les voyageurs peuvent goûter le produit le plus célèbre de l’État à la Great Mountain Sugar House, à Ludlow, ou bien se procurer une multitude d’autres produits fabriqués localement au Vermont Country Store, à Weston.
4. CANADA : CABOT TRAIL, NOUVELLE-ÉCOSSE
Longueur : 298 kilomètres
Durée de trajet : 5-7 heures
En remontant vers la côte est du Canada, le Cabot Trail épouse le contour de l’île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. L’itinéraire commence et s’achève dans la ville de Baddeck (située à trois heures et demie de route environ de la capitale de la province, Halifax), et serpente le long du littoral accidenté de l’Atlantique et du golfe du Saint-Laurent. De la fin septembre à la mi-octobre, les érables à sucre et les érables rouges, les bouleaux et les hêtres d’Amérique jaunes se parent de couleurs flamboyantes. Faites une halte pour une randonnée de 6,5 kilomètres sur le Skyline Trail, près de Chéticamp, pour voir les teintes éclatantes de rouge et de jaune contraster avec le vert des pins et sapins environnants tout en profitant des panoramas sur le golfe.
5. ALLEMAGNE : DE WURTZBOURG À FÜSSEN, BAVIÈRE
Longueur : 467 kilomètres
Durée de trajet : 4-5 heures
La Route romantique mène les voyageurs au cœur de la Bavière et du Bade-Wurtemberg. Au départ de Wurtzbourg, célèbre pour ses vins de Franconie et son architecture baroque, l’itinéraire traverse certaines des villes médiévales les plus pittoresques d’Allemagne, dont Rothenburg ob der Tauber, avec ses ruelles étroites et ses maisons à colombages. À l’approche de Füssen, terme du parcours, prenez le temps de vous arrêter au château de Neuschwanstein, particulièrement impressionnant en octobre lorsque les bois alentours, un mélange de sycomores, d’érables et de hêtres, prennent des teintes cuivrées, dorées et écarlates.
les plus populaires
Le château de Neuschwanstein, en Allemagne, digne d’un conte de fée, est enveloppé par le feuillage vif de l’automne.
6. ROUMANIE : DE CURTEA DE ARGEȘ À CÂRȚIȘOARA, ROUTE TRANSFĂGĂRĂȘAN
Longueur : 114 kilomètres
Durée de trajet : 3-4 heures
Depuis Curtea de Argeș, ville du sud-centre de la Roumanie située au bord d’une rivière, cet itinéraire spectaculaire qui suit la route Transfăgărășan n’est pas recommandé aux âmes sensibles avec ses virages serrés et ébouriffants à travers les monts Făgăraș. Mais le jeu en vaut la chandelle, surtout à l’automne. Les hêtres et les érables des forêts prennent des teintes éclatantes de rouge, de rouille et d’or qui ressortent sur le vert profond des sapins. Faites halte pour une randonnée au point culminant de l’itinéraire, le lac Bâlea, situé à une altitude de 2 034 mètres. La route est à découvrir de préférence au début de l’automne, car la section d’altitude ferme en raison de chutes de neige de la fin du mois d’octobre à la fin du mois de juin.
7. ÉTATS-UNIS : SAN JUAN SKYWAY, COLORADO
Longueur : 380 kilomètres
Durée de trajet : 6-7 heures
Surnommée « Route du ciel », la San Juan Skyway serpente entre les monts San Juan, dans le sud-ouest du Colorado. Cet itinéraire en boucle part de Durango (à six heures de route environ de Denver), et inclut des haltes populaires, comme les villes minières historiques de Silverton, de Telluride et d’Ouray. Cette dernière est surnommée la « Petite Suisse américaine » en raison des sommets rocheux qui l’entourent et de ses nombreux sentiers de randonnée. De la fin septembre au début du mois d’octobre, les montagnes offrent un spectacle impressionnant et des trembles, des peupliers et des chênes de Gambel aux couleurs vives bordent la route.
Cet article a initialement paru dans le magazine National Geographic Traveller (UK) en langue anglaise.