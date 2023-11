Nos conseils si vous partez en vacances d'hiver en Suisse

La Suisse est réputée pour ses efforts en matière de protection de l’environnement, et Laax est depuis longtemps à l'avant-garde dans ce domaine. Depuis 1970, toutes les décisions de développement y ont été prises au regard de la question de l'environnement. La station fonctionne aujourd'hui avec de l’énergie 100 % renouvelable et s'efforce de protéger la nature, de maximiser son efficacité énergétique, d'électrifier ses transports et de décarboniser les bâtiments existants.

Si vous skiez régulièrement en Suisse, vous connaissez probablement les forfaits de remontées mécaniques, très avantageux. Le Magic Pass donne accès à 69 stations de ski, tandis que l'Epic Pass de l’entreprise américaine Vail Resorts inclut certaines destinations européennes telles que Verbier et Andermatt en plus de ses stations d'Amérique du Nord, un bon investissement pour ceux qui prévoient de voyager à la fois en Europe et ailleurs dans le monde pour les périodes d’hiver cette année. L'an passé, la station d'Andermatt, en altitude et bien enneigée, a été la première des Alpes à s'associer à Vail Resorts.

Les offres d'hébergement luxueux en Suisse continuent de se développer rapidement. Ces deux dernières années, le pays a notamment vu ouvrir le Mandarin Oriental sur les rives du lac des Quatre-Cantons, Six Senses à Crans Montana, Grace La Margna à St Moritz et les stations Faern à Arosa et Crans-Montana. Les hôtels et restaurants axés sur la gastronomie continuent également de prospérer, car les visiteurs s’intéressent de plus en plus à la cuisine locale. L’hiver dernier, le Krone - Säumerei am Inn, dirigé par le chef britannique James Baron, a obtenu une étoile Michelin peu après son ouverture.

Enfin, deux téléphériques très attendus vont pouvoir être inaugurés. Cet hiver, le Matterhorn Alpine Crossing deviendra le plus haut téléphérique d’Europe et reliera Zermatt et Cervinia. À Verbier, la liaison prévue depuis longtemps entre Essert et Savoleyres va commencer son chantier l'été prochain et s'achèvera en 2025. Entre-temps, Laax s'apprête à ouvrir une télécabine à la demande appelée Flem Xpress, qui consommera 50 % d'énergie en moins que les deux télésièges susmentionnés en retirant les cabines lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

TROIS ACTIVITÉS À TESTER LORS DE VOTRE SÉJOUR HIVERNAL EN SUISSE

1. La randonnée hivernale à Zermatt

La région de Zermatt est traversée par 400 kilomètres de sentiers de randonnée en montagne, dont beaucoup sont ouverts en hiver. Les initéraires varient en difficulté, allant de promenades circulaires faciles autour du village, sans voiture, jusqu'aux randonnées plus techniques sous l'imposante face nord du Cervin. Téléchargez la carte interactive des randonnées hivernales de l'office de tourisme pour profiter au mieux des sentiers. Tous les jours, elle est actualisée en fonction des conditions météorologiques et elle présente également certains des excellents restaurants de montagne du Zermatt. Sept nuits au Mirabeau Hotel & Spa coûtent à partir de 1 718 euros par personne, en demi-pension, vols compris.

2. Le ski & spa d'Arosa

Le voyage en train de Zurich à travers le canton des Grisons jusqu'à cette station ouverte toute l'année est l'un des plus magiques des Alpes. Cette magie ne s’arrête pas une fois arrivés : un spa plusieurs fois récompensé vous attend au Tschuggen Grand Hotel. Son espace de bien-être de 5 000 mètres carrés sur quatre étages prend la forme de vastes voiles de verre s'élevant de la montagne, avec des intérieurs en granit alpin, en bois d'érable et en pierre. Les chambres doubles sur une base B&B, coûtent à partir de 375 CHF (389 euros) par nuit, utilisation du spa comprise.