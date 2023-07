Partez en apnée dans les eaux luxuriantes de Taïwan

La plongée en apnée , ou plongée libre, est l’art de plonger sous l’eau après une seule inspiration, parfois à plusieurs centaines de mètres sous la surface. Les pêcheurs au harpon et de fruits de mer, tels que les ama du Japon et les haenyeo de Corée , pratiquent l’apnée depuis des siècles, mais un nombre croissant de plongeurs du monde entier s’y adonnent pour le plaisir et pour le sport. Selon l’Association professionnelle des instructeurs de plongée (PADI), le nombre de brevets d’apnée délivrés par PADI dans le monde a augmenté de 12 % entre 2021 et 2022. La sortie le 19 juillet du stupéfiant documentaire Netflix sur l’apnée, Au plus profond , devrait apporter encore plus de visibilité à ce sport.

L’Association internationale pour le développement de l’apnée (AIDA), l’agence de formation de plongée en apnée la plus populaire au monde, a rapporté en 2020 que Taïwan, île autonome un peu plus grande que la région PACA, était le deuxième pays a recevoir le plus de certifications de plongée libre au monde, juste après la Chine. Aujourd’hui, Taïwan compte plus de 300 instructeurs d’apnée et plus de 90 000 apnéistes. Il n’est donc pas étonnant que Taïwan abrite le DiveCube, un hôtel où l’on peut plonger dans la plus profonde piscine d’Asie.