La plongée en apnée, un sport aussi fascinant qu'exigeant

Pourquoi avez-vous commencé la plongée en apnée ?

Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé nager. Avant ma première leçon d'apnée en 2007, j'étais monitrice de plongée en Thaïlande. Un jour, alors qu'on explorait une épave, j'ai vu cette femme descendre depuis la surface en utilisant uniquement une monopalme, une palme attachée aux deux pieds. Je me suis dit que j'aimerais beaucoup être capable d'en faire autant ! Au début, c'était juste un passe-temps. C'est seulement en prenant conscience de la nécessité de partager mes connaissances avec les autres que j'ai compris que je voulais en faire mon métier.

Vous avez depuis battu le record national d'apnée statique à six reprises et votre record personnel est de sept minutes.

C'est assez drôle d'être douée pour un sport qui consiste à rester totalement immobile, mais ça peut rapidement devenir très exigeant physiquement. Lorsque vous retenez votre souffle, le plus important est de rester calme. Il faut se comprendre, connaître sa physiologie et avoir une bonne équipe de sécurité autour de soi. La plongée à grande profondeur est plus incertaine, notamment à cause de l'énorme pression subie. Je suis descendue à 65 mètres, ce qui n'est pas très profond par rapport aux femmes qui atteignent les 119 mètres. À cette profondeur, la pression équivaut à 7,5 fois la pression atmosphérique !

Est-ce que ça fait peur ?

Tout est une question de relaxation et de méditation, personnellement je trouve la pratique très reposante, contrairement à la plongée avec bouteilles où il est plutôt facile de se mettre en danger. L'humain est bien équipé pour retenir son souffle, nous le faisons depuis des milliers d'années. De nombreuses tribus utilisent toujours l'apnée pour chasser ou trouver des perles. C'est notamment le cas des Bajau en Asie du Sud-Est.

Quelle est votre destination préférée pour une séance d'apnée en eaux libres ?

Avec mon compagnon, nous rentrons tout juste du Mexique, où nous avons exploré les lacs souterrains. Certains font plusieurs centaines de mètres de profondeur et ils sont vraiment spectaculaires. Pour s'entraîner à la plongée en profondeur, je pense qu'il est difficile de faire mieux que la Dominique dans les Caraïbes. Malheureusement, ce n'est pas facile de trouver des eaux suffisamment profondes plus près de chez moi, au Royaume-Uni : la mer du Nord dépasse rarement les 40 mètres de profondeur, ce qui convient plutôt aux débutants.

Y a-t-il une expérience qui vous a particulièrement marqué ?

Pendant ce même voyage au Mexique, nous avons aperçu un groupe de baleines à bosse pendant une plongée. D'habitude, elles ne font que passer, mais cette fois elles se reposaient près de la surface. Bien entendu, il faut faire preuve d'un immense respect envers ces animaux et ne surtout pas les déranger, mais c'était formidable de faire une telle rencontre. En plus, elles vocalisaient, et c'est un son que l'on ressent au plus profond de soi.

Comment la discipline a-t-elle évolué depuis vos débuts ?

Pour ce qui est du nombre de pratiquants, la discipline a radicalement changé. Lorsque j'ai commencé, c'était assez difficile de trouver une structure pour apprendre, mais la situation s'est nettement améliorée. Avec mon compagnon, nous avons quitté Londres pour les Cornouailles afin de nous rapprocher de la mer et nous avons ouvert une école d'apnée ici en 2015. Nous sommes à deux pas de l'Atlantique, donc au lieu des eaux sombres et agitées du sud-est de l'Angleterre, on a parfois l'impression d'être dans les Caraïbes… en beaucoup plus froid.

Quel conseil pourriez-vous donner à un débutant ?

Prenez un cours avec un moniteur certifié : rien ne vaut une personne compétente pour vous initier aux techniques et aux exercices de sécurité. Ce sport ne présente aucun danger lorsqu'il est pratiqué correctement, mais il peut être fatal dans le cas contraire. Le Royaume-Uni compte un nombre surprenant d'écoles de plongée, donc même si vous ne pouvez pas vous rendre dans une destination aussi splendide que la nôtre, vous devriez trouver votre bonheur à proximité.

De quelle prouesse êtes-vous la plus fière ?