Ce village déchiré par la guerre se bat pour préserver la langue du Christ

Mais au 21e siècle, tout cela avait changé. La sécheresse a anéanti le secteur agricole de Maaloula et la guerre a entraîné un exode de masse. Selon ses habitants, cette combinaison d’événements a marqué un point de bascule dangereux pour la survie de leur langue maternelle.

« Cette évolution s’est accélérée après 2013 », explique Rimon Wehbi, linguiste, spécialiste de l’araméen et habitant de Maaloula doctorant en linguistique à l’Université Heinrich-Heine de Düsseldorf. Selon lui, comme toute langue, l’araméen dépend d’un usage actif dans la vie quotidienne. Mais parce que de nombreux habitants sont partis durant la guerre et parce que des emplois et une éducation de meilleure qualité sont disponibles dans les régions arabophones de la Syrie, l’araméen est en train de disparaître.

« L’arabe n’est pas l’ennemi, précise Rimon Wehbi. Nous sommes nombreux à être bilingues. Le défi est de faire en sorte que l’araméen joue un rôle significatif aux côtés de l’arabe, plutôt que celui-ci ne s’y substitue. Si nous pouvons nourrir la fierté de la langue, créer des espaces sociaux où elle s’épanouit et soutenir la communauté, l’araméen peut survivre à Maaloula, même dans un monde globalisé. »

UN AVENIR INCERTAIN

Maaloula était presque désertée quand les rebelles l’ont prise en 2013. George Zarour se souvient encore du moment déchirant où lui et sa famille ont dû fuir leur village tant aimé.

Un an plus tard, les Zarour sont rentrés chez eux, un moment traumatisant. À leur grande tristesse, ils ont découvert des bâtiments criblés de balles, des rues creusées par les cratères de bombes et plusieurs églises incendiées par les rebelles. L’économie locale s’était effondrée aussi, et ne s’est toujours pas remise. « Malgré les conditions économiques difficiles, confie-t-il, nous continuons à nous accrocher à Maaloula. »