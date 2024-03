Mory Sacko, porteur d'une cuisine "qui n’existe nulle part ailleurs"

Mory Sacko a banni le mot « fusion » de son vocabulaire. « Nous ne mélangeons pas les gastronomies, il s’agit plutôt d’un dialogue entre différentes cultures », explique-t-il à propos de MoSuke, son premier restaurant qui a ouvert ses portes à Paris en 2020. Les cuisines française, africaine et japonaise y sont au menu et chaque plat est une œuvre d’art à trois volets avec ses propres ingrédients, saveurs et textures.

« C’est une cuisine qui n’existe nulle part ailleurs, parce qu’à travers elle, je raconte ma propre histoire », poursuit Mory Sacko. Cette dernière, il l’illustre également avec sa tenue. Au travail, il porte la veste de cuisine blanche dont sont traditionnellement vêtus les chefs mais il a fait personnaliser celle-ci : elle est ornée de tissu wax africain et, au lieu d’un double boutonnage classique, elle enveloppe son corps comme un kimono japonais.

Mory Sacko est le premier d’une fratrie de huit enfants nés en France. Son père, d’origine malienne, travaillait dans le bâtiment, tandis que sa mère, élevée au Sénégal, était femme de ménage. Il a grandi en Seine-et-Marne, dans la banlieue parisienne. Ses parents parlaient deux langues à la maison, le soninké et le bambara, et cuisinaient essentiellement des plats d’Afrique de l’Ouest. Parallèlement, le jeune Mory Sacko a nourri une passion pour les mangas et les animés japonais. Des bols de ramen et des onigiris étaient constamment consommés dans les œuvres comme Naruto, Pokémon et One Piece, et il ne pouvait s’empêcher de se demander si les plats de ces programmes diffusés à la télévision étaient aussi bons dans la vraie vie qu’ils le semblaient à l’écran.

Au milieu de son adolescence, Mory Sacko s’est inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire spécialisé dans l’hôtellerie et la restauration, avant de commencer sa carrière en cuisine. C’est en travaillant avec le chef Hans Zahner dans un restaurant de l’hôtel cinq étoiles le Royal Monceau – Raffles Paris, et en étant mis au défi de créer un nouveau plat, qu’une étincelle s’est animée en lui et qu’il a vraiment pris goût à la cuisine. « J’ai commencé à penser à la gastronomie et à m’endormir en imaginant des plats », raconte-t-il.

Inspiré par sa passion d’enfance pour le Japon, il a commencé à faire des expérimentations avec des ingrédients tels que le miso, le yuzu et le shichimi togarashi, un mélange d’épices, en complément de sa formation en cuisine française classique. Il a également puisé dans son héritage africain en tentant à plusieurs reprises, en vain, de recréer le mafé, un ragoût à base d’arachides, de sa mère. « Je me suis dit : "au lieu de rechercher cette saveur spécifique, crée ta propre recette" », se souvient-il. Mory Sacko a donc décidé d’utiliser de la pâte miso pour épicer, ce qui a permis de réinventer ce plat typique, conservant ainsi le côté réconfortant du mafé tout en l’alliant à la complexité de l’umami, la cinquième saveur japonaise.