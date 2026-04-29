Où les Français s'apprêtent-ils à partir pendant le mois de mai ?

Le printemps 2026 marque une inflexion dans les pratiques de voyage des Français. Portés par un calendrier particulièrement favorable, les ponts de mai transforment le mois en véritable tremplin vers l’évasion et des escapades plus longues, tandis que les vacances scolaires confirment l’attrait pour des destinations beaucoup plus proches. Une évolution que confirment plusieurs études sectorielles : lorsque les jours fériés sont nombreux, les voyageurs arbitrent moins en faveur du « long week‑end » et transforment ces respirations en véritables parenthèses, à cheval sur deux semaines.

Selon Atout France, près des deux tiers des Français (67 %) envisagent au moins un séjour entre avril et juin, un chiffre porté par une envie persistante de « coupure », même sur des périodes courtes. Les mois de mai et surtout de juin, sont plébiscités (+5 points d’intention de voyage).

Selon les données de recherches d’hôtels analysées par Hotels.com, les séjours de huit nuits et plus enregistrent une hausse marquée par rapport à mai 2025. Une évolution qui tend à démontrer que les voyageurs ne se contentent plus de courtes escapades, mais profitent désormais des ponts pour partir plus longtemps, parfois beaucoup plus loin.

Certaines destinations connaissent ainsi une progression spectaculaire. Bilbao arrive en tête des destinations les plus dynamiques (+445 % de recherches par rapport à mai 2025), suivie par les Maldives, la Riviera albanaise, Madère ou encore Turin. Des territoires perçus comme des alternatives culturelles et paysagères à des zones plus fréquentées. Plus au sud, l’océan Indien s’impose comme l’une des destinations les plus populaires de l'année : les Maldives, les Seychelles ou la région de Phuket en Thaïlande affichent une forte hausse des recherches, tout comme le Cap‑Vert.

Outre-Atlantique, Montréal et Rio de Janeiro confirment leur attractivité, et démontrent, s'il en est, une certaine volonté de transformer les ponts de mai en parenthèses lointaines lorsque le calendrier le permet.

À l’inverse, les vacances scolaires de printemps ont dessiné une autre carte. Les données d’Abritel montrent un net recentrage sur la France, avec une prédilection pour les territoires de l’Ouest. Bretagne et Normandie dominent les recherches, tandis que le littoral méditerranéen et les Alpes sont restées très populaires.

À quelques heures seulement des grandes villes, des régions longtemps considérées comme secondaires deviennent centrales. Le Val de Loire (+60 % de recherches par rapport à mai 2025), l’Eure (+55 %) ou l’Yonne (+45 %) enregistrent des hausses spectaculaires de recherches. Autour de Lyon, l’Isère et la Saône‑et‑Loire attirent ceux qui cherchent de l’espace sans multiplier les kilomètres. Dans le Sud‑Ouest, la Dordogne ou l’Aveyron confirment l’attrait pour des paysages ouverts, propices à un tourisme plus lent et durable.

Derrière ces choix, une même aspiration : ralentir. Voyager moins loin, mais mieux. Privilégier la nature, les activités en plein air, les maisons partagées entre amis ou en famille. Un rapport au voyage plus apaisé, presque domestiqué, qui contraste avec la projection vers les destinations lointaines observée en mai.

Conseils aux retardataires : le pont du 1er mai reste le plus convoité, au risque de concentrer la fréquentation et de réduire les disponibilités. Le long week-end de l’Ascension ou de la Pentecôte offrent davantage de flexibilité. S'il vous est possible de poser quelques jours, la combinaison du 8 mai et de l’Ascension permet de transformer quatre jours de congé en près de dix jours de vacances, favorisant des séjours plus longs et, si vous le souhaitez, plus lointains. Quel que soit votre choix, profitez-en : le calendrier sera nettement moins favorable en 2027, les 1er et 8 mai tomberont en effet un samedi.