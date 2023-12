Les plus belles célébrations du Nouvel An à travers le monde

NEW YORK

Le réveillon du Nouvel An à Times Square rassemble près d’un milliard de téléspectateurs, qui, devant leur écran, brûleraient d'envie d'être sur place. Un million de fêtards se pressent dans l’épicentre de la ville, à la jonction de Broadway et de la Septième Avenue, en attendant que la boule de LED et de cristal de Waterford descende de l’ancien New York Times Building, dont la place emblématique tire son nom. Cette tradition américaine est vieille de plus de 100 ans.

LAS VEGAS

Célébrez la nouvelle année dans une ambiance de casino dans le kitsch de Las Vegas, où les feux d’artifice pétaradent au-dessus du Paris Las Vegas, du MGM Grand, du Bellagio et de la multitude d’autres hôtels-casinos du célèbre Strip. La ville grouille de centaines de milliers de personnes venues assister à des concerts d'exceptions et à des représentations données par les plus grandes stars jusqu’au lever du soleil sur le désert environnant.

RIO DE JANEIRO, BRÉSIL