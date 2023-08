Portugal : partez observer les étoiles dans l’Alentejo

Bientôt, nous survolons la nouvelle itération du village, ses maisons blanches et jaunes semblables à des Lego, son cimetière ordonné et immaculé qui, lui aussi, a été relogé. À l’horizon se trouve Mourão, une des cinq petites villes adjacentes au réservoir. Grâce à cette perspective aérienne, je peux apercevoir les remparts de son château médiéval, sa forme à six pointes semblable à une étoile dans un dessin d’enfant du ciel nocturne.

Ma rencontre suivante avec de vraies étoiles se produit à l’occasion d’une virée nocturne en kayak, seule expérience en son genre disponible au Portugal continental. La compagnie d’excursion Break! propose des activités au cœur de l’été, lorsque les eaux du réservoir ont une température de bain chaud en journée (35°C environ) et qu’elles descendent rarement en dessous de 25°C la nuit. Je rejoins mon guide, Francisco Guerreiro, à côté du barrage d’Alqueva, surmonté d’une série de lettres imposantes qui proclament : ON A CLEAR DAY YOU CAN SEE FOREVER (« Par temps clair, on peut voir pour l’éternité »). Bien que la nuit soit tombée, le signe s’avère prophétique : je lève les yeux, vers l’infini et au-delà.

Nous nous installons dans un kayak prévu pour deux personnes, les coups de rames de Francisco sont synchronisés avec les miens, mais notre rythme méditatif ne tarde pas à être perturbé. Une bourrasque soudaine me projette de l’eau au visage, une brumisation impromptue mais plaisante. « Quand tu vois moins, tes autres sens se mettent à fonctionner plus fort, lance Francisco. Tu ressens davantage. » La brise porte également avec elle l’odeur musquée des cistes à gomme en fleur qui poussent en abondance sur les rives du lac. Nous ne tardons pas à accoster sur une petite île et je me fraie un chemin pieds nus sur sa petite plage. Du sable entre les orteils, me revient ce vieux cliché : il y a plus d’étoiles dans l’Univers que de grains de sable sur Terre. Cette observation de l’astronome américain Carl Sagan semble plus vraie ici qu’à n’importe quel autre endroit que j’ai visité.

Pour Francisco, le paysage de la voûte céleste est aussi familier que le lac où il passe ses journées, il désigne du doigt la Voie lactée, les constellations du Verseau et des Gémeaux comme s’il s’agissait de vieilles amies. Je parviens à repérer les deux poissons de la constellation des Poissons ; c’est un signe, je dois nager. L’eau, une ride de velours noir, m’enveloppe comme une étreinte chaleureuse. Après quelques brasses, je plonge et m’empare d’une poignée du lit du lac ; il y a une vingtaine d’années, ce devait être le champ d’un agriculteur. Après que je me suis séchée, Francisco sert un pique-nique de spécialités gastronomiques locales éclairé à la bougie : chorizo de porc noir et queijo de Évora (fromage de brebis qui tire son nom de la capitale de la région), que je fais passer à l’aide de minuscules verres de rouge de l’Alentejo.