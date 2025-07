Voyager seul aux Maldives : une autre manière d’explorer le royaume des lunes de miel

L’AVENTURE POUR TOUS

Faire ce dont vous avez envie veut parfois dire ne rien faire du tout. Je fais partie de ces personnes qui peuvent s’asseoir et ne « rien faire » en vacances pendant une semaine, à condition d’avoir un transat confortable et un bon livre (ou sept). Je ne m’attendais pas à ce que chaque jour sur cette minuscule île tropicale soit une aventure, mais j’ai décidé de faire une sortie en jet ski. Le paysage était pittoresque, j’ai vu des dauphins et des arcs-en-ciel, et l’eau était si bleue qu’elle semblait retouchée numériquement.

Je pouvais faire de la plongée avec masque et tuba directement depuis ma terrasse et admirer des nuages de poissons irisés filer dans l’eau. Si j’avais eu le temps, j’aurais pu obtenir mon diplôme de plongée sous-marine, m’essayer au kite surf, au foil et au seabob, et même aller surfer. Pas besoin d’être un accro aux sensations fortes pour apprécier les Maldives, mais si vous l’êtes, vous ne vous ennuierez pas.