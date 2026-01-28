Europe : découvrez les meilleures randonnées à faire en hiver

LE MUR D’HADRIEN, COMTÉS DE CUMBRIE ET DE NORTHUMBERLAND, ANGLETERRE

Ce qu’il y a de génial avec le Mur d’Hadrien, c’est que, peu importe la météo, la balade sera toujours belle. Si le ciel est dégagé, alors les longues perspectives de cette frontière qui serpente le long des roches escarpées de Whin Sill sont envoûtantes. Mais, si de sombres nuages se réunissent, l’impression de se trouver au bout du monde, dans un pays sauvage, n’en est que plus poignante. De plus, vous n’aurez pas besoin de marcher le long des 118 kilomètres du mur pour ressentir son histoire. Habillez-vous chaudement et concentrez-vous plutôt sur sa section la plus épique. Elle se fraye un chemin sur les collines entre le musée de l’armée romaine de Walltown Crags et le fort reculé et vivifiant de Housesteads. Il n’y a que peu de ruines romaines qui vous donneront un tel aperçu de la détermination de fer de l’Empire romain à apposer sa marque sur un territoire. Grâce aux découvertes archéologiques d’ordre mondial faites à Vindolanda, un fort situé juste au sud du mur, aucune autre visite ne vous fera découvrir avec autant de clarté les dessous de la vie de l’armée romaine. La ligne de bus AD122 vous aidera à retourner à votre voiture.