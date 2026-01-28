Europe : découvrez les meilleures randonnées à faire en hiver
Ce n’est pas parce que c’est l’hiver qu’il ne faut plus sortir. De nombreuses randonnées n’attendent que vous, sur les côtes ou les îles, là où il fait parfois trop chaud en été pour en profiter pleinement.
En hiver, ne remisez pas vos chaussures de randonnée. À cette époque de l’année, vous pouvez encore profiter de nombreuses balades.
L’Europe regorge de superbes destinations de randonnée dont on peut profiter toutes les saisons. D’ailleurs, certaines sont même situées dans des endroits trop chauds ou trop animés pour pleinement en profiter en été. L’hiver, plus frais, permet d’exploiter leur plein potentiel. Pour d’autres, cieux troublés et averses ne feront qu’accentuer l’impression d’être à des kilomètres de la civilisation. Et toutefois, toutes ces randonnées vous donneront l’occasion de vous dégourdir les jambes tout en profitant d’un paysage majestueux. Ces sentiers sont bien entretenus et balisés. Vous pourrez donc marcher en toute sécurité.
DE SAINT IVES À TREEN, CORNOUAILLES, ANGLETERRE
Idéal pour observer une mer déchaînée
Le sentier de la côte sud-ouest du Royaume-Uni (South West Coast Path) ne vous décevra jamais. Et comment le pourrait-il, bordé comme il est par l’océan Atlantique ? Si jamais vous êtes à la recherche d’une balade qui réunit beauté et spectacle en une seule journée de marche, ne cherchez plus ! La randonnée de presque 13 kilomètres entre la plage de Porthmeor et le pub du Gurnard’s Head, à Treen, est faite pour vous. Là, les Cornouailles semblent se défaire de l’influence de l’Angleterre pour montrer leur nature sauvage. Au pied de chaque falaise, les vagues se déchaînent. Des poings de granite transpercent les ajoncs et la bruyère qui vous entourent. En partant de Saint Ives à 9 h du matin, vous pouvez parvenir au Gurnard’s Head à temps pour le déjeuner. N’oubliez pas de vérifier les horaires de bus pour le voyage retour.
La randonnée de 13 kilomètres qui part de la plage de Porthmeor, à Saint Ives, jusqu’au pub du Gurnard’s Head, à Treen, est superbe en hiver.
L’île de Kéa possède un réseau d’anciennes routes pavées qui remonterait au 7e siècle av. J.-C.
LA ROUTE 6 VERS KARTHAIA, KÉA, GRÈCE
Idéal pour jeter un nouveau regard sur la Grèce
Kéa est une île de l’archipel des Cyclades, et aussi l’une des plus proches de la Grèce continentale. Pourtant, elle figure parmi les moins visitées par les touristes. Son réseau d’anciennes voies pavées remonterait au 7e siècle av. J.-C. Si vous les parcourez en hiver, vous profiterez d’un aperçu radicalement différent de la vie insulaire, dans un paysage rendu vert et fertile par les pluies de saison. La Route 6 est l’une des plus somptueuses. Elle descend du petit village de Stavroudaki pour arriver à une crique calme et sableuse faisant face au sud. Avec un peu de chance, vous serez les seuls visiteurs. Juste vous et les fantômes de l’ancienne cité de Karthaia, dont les traces archéologiques marquent encore les pentes qui vous entourent. Vous pourrez même reposer vos jambes en vous asseyant dans les ruines de son théâtre.
LE SENTIER DES DIEUX, CAMPANIE, ITALIE
Idéal pour les panoramas
Difficile d’exagérer l’intensité de la pointe ouest de la côte amalfitaine au printemps, en été et en automne. Ce paysage précipité, situé au sud de la baie de Naples, mérite toute l’attention qu’il reçoit. Cependant, si vous souhaitez en profiter en économisant et sans les hordes de touristes, la période entre novembre et le début du mois d’avril s’avère idéale. Emportez votre équipement de randonnée d’hiver et surveillez les prévisions météo : la transition abrupte entre la mer Tyrrhénienne et les monts Lattari peut parfois provoquer de fortes pluies, voire de la neige. Ne gravez pas vos plans dans le marbre ! Il reste toujours l’option d’organiser une virée d’une journée à Pompéi ou à Naples si le temps n’est pas au rendez-vous. Puis, dès que le ciel s’éclaircit, saisissez votre moment ! Le sentier des dieux, une randonnée de près de 6,5 kilomètres, est la plus belle randonnée des environs. Elle serpente sur les flancs du Monte Molare en descendant de Bomerano jusqu’à Positano. Si la météo est de votre côté, et que vous parvenez à organiser vos trajets en bus et en ferry, c’est toute une semaine de randonnée qui vous tend les bras.
Si vous souhaitez profiter des randonnées spectaculaires de la côte amalfitaine, sans les prix élevés, la période entre novembre et début avril est idéale.
LA POINTE SAINT LAURENT, MADÈRE, PORTUGAL
Idéal pour entendre le chant de l’océan
C’est sans surprise que la place de Madère au panthéon des destinations de randonnées les plus extraordinaires est assurée. Cette île ne le doit pas seulement à son paysage volcanique, qui offre un terrain vertigineux et envoûtant, ou grâce à son panorama sur l’océan Atlantique. Son climat doux a aussi son rôle à jouer. En janvier, les températures oscillent autour de 20 °C. Même si le temps est plus humide à cette période, il a le mérite d’approfondir les couleurs le long de la péninsule orientale à couper le souffle. Le sentier PR8 est l’idéal pour en profiter avec une randonnée de 6,5 kilomètres (aller-retour) au départ d’une zone de parking à la fin de la route ER109. Et, si le temps est beau, la marche est tranquille. Pour cela, il est essentiel de disposer d’un équipement adéquat et de choisir une journée tranquille et ensoleillée. Chaque pas vous amènera plus loin dans l’atmosphère océanique et reculée de Madère.
LE PARC NATUREL DE LA SIERRA DE GRAZALEMA, ANDALOUSIE, ESPAGNE
Idéal pour observer falaises et canyons
En hiver, les montagnes à l’ouest de Ronda ne sont pas suffisamment hautes pour profiter de la neige qui recouvre la Sierra Nevada. Mais il pleut assez pour qu'un surprenant paysage vert et luxuriant subsiste en hiver et au printemps. Les fleurs sauvages ajoutent une touche de couleur aux prairies à partir du mois de février. La descente de 350 mètres dans le profond canyon de Garganta Verde est tout particulièrement spectaculaire. Il vous faudra cependant un permis pour en profiter, il est gratuit, mais doit être réservé en ligne. Et vous devrez éviter de vous y rendre les jours de pluie : les roches deviennent glissantes en descendant, et des crues soudaines peuvent inonder le fond du canyon. Si vous désirez des vues splendides, la boucle du pic calcaire pyramidal du Peñón Grande, situé juste derrière la ville blanche de Grazalema, n’attend que vous.
Emmitouflez-vous chaudement et randonnez le long d’une section du Mur d’Hadrien, entre le musée de l’armée romaine de Walltowen Crags et le fort reculé et vivifiant de Housesteads.
LE MUR D’HADRIEN, COMTÉS DE CUMBRIE ET DE NORTHUMBERLAND, ANGLETERRE
Idéal pour une plongée dans l’Histoire
Ce qu’il y a de génial avec le Mur d’Hadrien, c’est que, peu importe la météo, la balade sera toujours belle. Si le ciel est dégagé, alors les longues perspectives de cette frontière qui serpente le long des roches escarpées de Whin Sill sont envoûtantes. Mais, si de sombres nuages se réunissent, l’impression de se trouver au bout du monde, dans un pays sauvage, n’en est que plus poignante. De plus, vous n’aurez pas besoin de marcher le long des 118 kilomètres du mur pour ressentir son histoire. Habillez-vous chaudement et concentrez-vous plutôt sur sa section la plus épique. Elle se fraye un chemin sur les collines entre le musée de l’armée romaine de Walltown Crags et le fort reculé et vivifiant de Housesteads. Il n’y a que peu de ruines romaines qui vous donneront un tel aperçu de la détermination de fer de l’Empire romain à apposer sa marque sur un territoire. Grâce aux découvertes archéologiques d’ordre mondial faites à Vindolanda, un fort situé juste au sud du mur, aucune autre visite ne vous fera découvrir avec autant de clarté les dessous de la vie de l’armée romaine. La ligne de bus AD122 vous aidera à retourner à votre voiture.
CHEMIN DE L’ÉCOT, BONNEVAL-SUR-ARC, FRANCE
Idéal pour une randonnée en raquettes
Bonneval-sur-Arc est l’un de ces villages des Alpes dont on rêve, mais que l’on trouve rarement. Perché au sommet de la vallée de Maurienne, en Savoie, vous apprécierez son isolement hivernal et sa relative absence de développement en tant que station de sports d’hiver. Vous pouvez louer une paire de raquettes et vous joindre à un moniteur de l’École du ski français (ESF) pour entreprendre une randonnée guidée. Ainsi, vous grimperez plus haut, pendant un peu plus d’un kilomètre et demi, pour atteindre le hameau quasi abandonné d’Écot. Là, les maisons aux toits bas sont à moitié ensevelies sous la neige. Les seuls sons qui briseront le silence seront ceux de la neige sous vos raquettes et de vos inspirations d’émerveillement à la vue de la blanche beauté immaculée de l’hiver. Gardez toutefois à l’esprit que cette saison peut montrer les dents. À cause des risques d’avalanche, mieux vaut vous joindre à une expédition guidée que de partir seul à l’aventure.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.