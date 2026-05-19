Huit villes européennes méconnues à découvrir cet été

ADOPTEZ LE MODE DE VIE INSULAIRE À PONTA DELGADA

Échappez à la foule cet été en vous rendant à l'extrémité occidentale de l'Europe, sur l'île de São Miguel, la plus grande des Açores, où se trouve Ponta Delgada. Là, tout tourne autour des éléments naturels, de la pierre volcanique noire qui a pavé les rues de la ville aux paysages sauvages qui l'entourent. Partez en excursion pour observer des baleines (d'avril à août), nagez dans les piscines d'eau thermale à Furnas ou partez en randonnée au milieu des lacs de la caldeira du volcan Sete Cidades. L'après-midi, retournez en ville pour une baignade dans les Piscinas do Pesqueiro, au bord de la mer, puis dégustez des fruits de mer à Cais da Sardinha ou participez à une visite gastronomique avec Hungry Whales.

POUSSEZ L'EXPLORATION JUSQU'À GDAŃSK

Les prix abordables font partie des attraits de cette ville portuaire polonaise. Faites le plein de pierogi dans un bar mleczny, ou bar à lait en français, les restaurants traditionnels polonais, ou grignotez des spécialités de la cuisine de rue telles que la zapiekanka, la version locale de la pizza. Sur la côte, l'accès à la plage de Brzeźno est libre, alors que le programme des festivals de l'été est bien rempli. En juin, Mystic Festival propose une explosion de métal et de rock, suivi en août du festival Solidarity of Arts, organisé sur un ancien chantier naval. Le même mois, Mozartiana investit Oliwa Park, avec des concerts de musique classique dédiés au compositeur.

DÉCOUVREZ LA RICHESSE CULTURELLE DE TRIESTE

La ville la plus multiculturelle d'Italie, tournée vers la Slovénie et la Croatie, mêle influences italiennes, slaves et austro-habsbourgeoises. Commencez par découvrir la gastronomie à Zinzendorf Opicina, qui réunit sous un même toit un restaurant, une boutique, un atelier de fabrication de pâtes, une épicerie fine, un café et un snack-bar, mettant en valeur la cuisine frontalière de la ville. Plongez ensuite dans l'illustre culture du café de Trieste, ville où est né le café Illy, dans des cafés littéraires historiques comme le Caffè degli Specchi, où le romancier et poète irlandais James Joyce a passé une partie de ses seize années dans la ville. Ses canaux et son front de mer en font également une destination estivale de choix. La ville regorge d'activités culturelles, parmi lesquelles figurent des nouveautés comme ITS Arcademy, premier musée italien consacré à la mode, et LETS Trieste, un musée sur la littérature.

DORMEZ SUR VOS DEUX OREILLES À LJUBLJANA

Une vague d'hôtels chics a redéfini le paysage hôtelier de la capitale slovène. Réservez au AS Boutique Hotel pour son architecture futuriste aux allures d'allumettes et son rooftop verdoyant, ainsi que son bain à remous, son sauna et sa vue sur le château de la ville. Son restaurant dans la cour, Gostilna As, existe depuis bien avant l'hôtel et reste un pilier de la scène gastronomique de la ville. Dans la Rožna ulica, la « rue des fleurs », l'hôtel Bloom renvoie l'image de son environnement avec des teintes de vert éclatantes, un jardin caché et une profusion de plantes d'intérieur. Lorsque vous ne dormez pas, rendez-vous à Center Rog, un grand centre créatif situé le long de la berge de la rivière Ljubljanica, qui regroupe sous un même toit un restaurant, un café, un marché et une épicerie fine.