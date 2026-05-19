Huit villes européennes méconnues à découvrir cet été
Découvrez des lieux de baignade en ville, des restaurants en terrasse et une vague de nouveaux hôtels, restaurants et événements culturels dans ces villes moins fréquentées cet été.
Gdańsk, dans le nord de la Pologne, accueille de nombreux festivals estivaux à des prix abordables voire gratuits.
Pourquoi les gens évitent-ils les grandes villes européennes en été ? La réponse en un mot : la foule. Mais si l'on s'éloigne des sentiers battus, on découvre tout un éventail d'escapades urbaines singulières. Dans le nord de l'Espagne, l'arrière-pays français et la Géorgie branchée, les escapades citadines s'accompagnent de piscines en bord de mer, de plages et de chemins verts faits pour flâner, le tout sans files d'attente. Ajoutez-y des restaurants avec cour, des bars de nuit, des festivals et une vague de nouvelles ouvertures et, soudain, l'été en ville semble être une excellente idée.
Alors, choisirez-vous une escapade en plein air dans les Açores ? Ou une ville italienne regorgeant de musées ?
CÉLÉBREZ L'ÉTÉ À TOULOUSE
Partez à la découverte des jeux de lumière dans la Ville rose, alors que Toulouse resplendit pour l'été. Le musée des Augustins a rouvert ses portes après six ans de travaux de rénovation, dévoilant à nouveau ses galeries gothiques. L'église voisine, qui fait partie du même ancien couvent, rouvrira ses portes à son tour en juin pour exposer l'art de la Renaissance. On y trouve un nouvel établissement abordable et design de la chaîne Alfred Hotels, doté d'une cour verdoyante dans laquelle ont été disposées des chaises et des tables de bistro. Vous pourrez également y découvrir des circuits gastronomiques, proposés uniquement en été par Farinettes & Cie et Les Compagnons du Fromage, ce dernier étant géré par un fromager de renom. Du 10 au 14 juin, le festival Rio Loco animera les quais de la Garonne, avec Morcheeba en tête d'affiche, alors que les douces soirées attireront les foules dans cette Ville des musiques de l'UNESCO.
Toulouse est la capitale de la région Occitanie, dans le sud de la France.
LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR LA SCÈNE CRÉATIVE DE TBILISSI
La capitale géorgienne est une destination idéale pour une escapade urbaine décontractée, en particulier l'été. Mêlez-vous à la population locale au Stamba Hotel, un lieu de coworking au style industriel chic géré par le groupe à l'origine du centre culturel Fabrika Tbilisi et de l'hôtel Rooms, avant de découvrir une vie nocturne qui rivalise avec celle de Berlin en allant au Bassiani, installé dans une piscine désaffectée. Les restaurants avec cour sont le meilleur moyen de découvrir la gastronomie et les boissons locales. Rendez-vous chez Alubali pour déguster des khinkali traditionnels, chez Wine Factory N1 pour goûter aux vins ambrés de Géorgie ou chez Salobie Bia, décoré d'œuvres d'art, pour savourer une salade de tomates légendaire. En termes de nouveautés, la galerie d'art moderne Art Foundation Anagi a ouvert ses portes l'année dernière, le musée des beaux-arts Shalva Amiranashvili a été agrandi et The Telegraph Hotel a placé la barre encore plus haut en matière de séjours de luxe.
IMPRÉGNEZ-VOUS DE L'HOSPITALITÉ IRLANDAISE À CORK
La capitale gastronomique irlandaise est en grande forme cette année. Un nouveau point de vente à emporter a ouvert à Urban Pantry, mettant en avant des produits d'artisans locaux. De son côté, le café végétarien et durable Good Day Deli organise des cours de cuisine dans les jardins de Nano Nagle Place, prêts pour l'été. Pour sortir en soirée, rendez-vous au Savoy, un ancien cinéma qui a rouvert ses portes en tant que salle de concert après dix ans de fermeture. Le lendemain, videz-vous la tête en vous baladant sur la nouvelle voie verte d'Irlande, qui s'étend sur 24 kilomètres entre Midleton et la ville côtière de Youghal. Tracée le long d'une ancienne voie ferrée, elle est idéale pour les piétons et les cyclistes, et des vélos sont disponibles à la location aux deux extrémités.
LAISSEZ-VOUS ÉMERVEILLER PAR L'ARCHITECTURE DE BILBAO
Les passionnés d'architecture ne se lassent pas de Bilbao. Le musée Guggenheim, avec ses lignes sinueuses et structurelles, imaginé par Frank Gehry et inauguré en 1997, a contribué à la transformation de Bilbao, passée d'une ville portuaire délabrée à une métropole moderne et cosmopolite. Aujourd'hui, Norman Foster, architecte britannique, collabore avec l'architecte basque Luis María Uriarte afin de redessiner le musée des beaux-Arts de Bilbao. Il devrait rouvrir en juin avec une extension contemporaine majeure et de nombreux nouveaux espaces d'exposition. Le soir venu, profitez des longues soirées d'été en dégustant des pintxos locaux, la version basque des tapas, autour de la Plaza Nueva, puis savourez un verre de txakoli au son de la musique à La Ribera. Pour une excursion d'une journée, vous pouvez faire une petite virée à Saint-Sébastien pour profiter de la plage de la Concha, en forme de coquillage.
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Ponta Delgada, l'une des capitales administratives des Açores située sur l'île de São Miguel, est réputée pour son architecture du 15e siècle et son accès facile aux paysages verdoyants de l'île.
ADOPTEZ LE MODE DE VIE INSULAIRE À PONTA DELGADA
Échappez à la foule cet été en vous rendant à l'extrémité occidentale de l'Europe, sur l'île de São Miguel, la plus grande des Açores, où se trouve Ponta Delgada. Là, tout tourne autour des éléments naturels, de la pierre volcanique noire qui a pavé les rues de la ville aux paysages sauvages qui l'entourent. Partez en excursion pour observer des baleines (d'avril à août), nagez dans les piscines d'eau thermale à Furnas ou partez en randonnée au milieu des lacs de la caldeira du volcan Sete Cidades. L'après-midi, retournez en ville pour une baignade dans les Piscinas do Pesqueiro, au bord de la mer, puis dégustez des fruits de mer à Cais da Sardinha ou participez à une visite gastronomique avec Hungry Whales.
POUSSEZ L'EXPLORATION JUSQU'À GDAŃSK
Les prix abordables font partie des attraits de cette ville portuaire polonaise. Faites le plein de pierogi dans un bar mleczny, ou bar à lait en français, les restaurants traditionnels polonais, ou grignotez des spécialités de la cuisine de rue telles que la zapiekanka, la version locale de la pizza. Sur la côte, l'accès à la plage de Brzeźno est libre, alors que le programme des festivals de l'été est bien rempli. En juin, Mystic Festival propose une explosion de métal et de rock, suivi en août du festival Solidarity of Arts, organisé sur un ancien chantier naval. Le même mois, Mozartiana investit Oliwa Park, avec des concerts de musique classique dédiés au compositeur.
DÉCOUVREZ LA RICHESSE CULTURELLE DE TRIESTE
La ville la plus multiculturelle d'Italie, tournée vers la Slovénie et la Croatie, mêle influences italiennes, slaves et austro-habsbourgeoises. Commencez par découvrir la gastronomie à Zinzendorf Opicina, qui réunit sous un même toit un restaurant, une boutique, un atelier de fabrication de pâtes, une épicerie fine, un café et un snack-bar, mettant en valeur la cuisine frontalière de la ville. Plongez ensuite dans l'illustre culture du café de Trieste, ville où est né le café Illy, dans des cafés littéraires historiques comme le Caffè degli Specchi, où le romancier et poète irlandais James Joyce a passé une partie de ses seize années dans la ville. Ses canaux et son front de mer en font également une destination estivale de choix. La ville regorge d'activités culturelles, parmi lesquelles figurent des nouveautés comme ITS Arcademy, premier musée italien consacré à la mode, et LETS Trieste, un musée sur la littérature.
DORMEZ SUR VOS DEUX OREILLES À LJUBLJANA
Une vague d'hôtels chics a redéfini le paysage hôtelier de la capitale slovène. Réservez au AS Boutique Hotel pour son architecture futuriste aux allures d'allumettes et son rooftop verdoyant, ainsi que son bain à remous, son sauna et sa vue sur le château de la ville. Son restaurant dans la cour, Gostilna As, existe depuis bien avant l'hôtel et reste un pilier de la scène gastronomique de la ville. Dans la Rožna ulica, la « rue des fleurs », l'hôtel Bloom renvoie l'image de son environnement avec des teintes de vert éclatantes, un jardin caché et une profusion de plantes d'intérieur. Lorsque vous ne dormez pas, rendez-vous à Center Rog, un grand centre créatif situé le long de la berge de la rivière Ljubljanica, qui regroupe sous un même toit un restaurant, un café, un marché et une épicerie fine.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.