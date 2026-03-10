Irlande : nos conseils pour fêter la Saint Patrick à Dublin
Comme les Dublinois, profitez d’un sauna situé en bord de mer, allez voir des films dans un cinéma art déco ou passez votre soirée à écouter des histoires.
Le Loose Canon, situé sur Drury Street, sert les cheese toaties (sorte de croque-monsieurs au fromage) les plus célèbres de Dublin.
Pourquoi célébrer votre fête nationale une seule journée, quand vous pouvez le faire sur quatre jours ? C’est ce que propose le St Patrick’s Festival à Dublin, à l’occasion duquel locaux et touristes se réunissent pour honorer le saint patron de l’Irlande. En plus du défilé principal organisé le 17 mars, une foule d’activités sont également proposées à travers la ville. Au programme : spectacles de cabaret, concerts, visites guidées et récits d’histoires. Et si vous en avez eu assez du festival, profitez de la ville comme les Dublinois en visionnant un film dans un cinéma vintage ou en vous délassant dans un sauna en bord de mer.
ARPENTEZ DRURY STREET
Lorsque le soleil pointe le bout de son nez, cette rue devient l’endroit idéal pour se poser en terrasse. C’est aussi un centre créatif, peu importe la météo. Faites du shopping dans les boutiques d’ameublement et les friperies indépendantes avant de prendre place en terrasse au Loose Canon pour goûter à leur excellentissime « cheese toastie » ou de vous attabler chez Mani pour déguster une part de pizza romaine.
FAITES UN FESTIN CHEZ
Lorsque Barry Stephens, l’un des chefs préférés de la ville, a ouvert son restaurant à Clontarf, dans la banlieue de Dublin, celui-ci est rapidement devenu une adresse phare en ville. Les Dublinois s’y retrouvent pour déguster des assiettes de poulet frit au miel, des joues de bœuf fumées pendant 10 heures et les meilleurs tacos birria qui existent en dehors du Mexique. L’établissement, niché dans un entrepôt, présente des murs en terracotta rosé et des affiches originales. C’est au niveau du bar incurvé que se trouvent les meilleures places : comme elles donnent sur la cuisine, vous pourrez assister au braisage des pains plats et des côtelettes d’agneau sur le feu et écouter les discussions joviales des chefs.
Propriété du chef Barry Stephen, Chubby’s est un établissement convoité de Dublin. Des plaisirs coupables figurent au menu, notamment du poulet frit au miel et des burgers de joue de bœuf fumée.
Situé juste à côté d’une brasserie et d’une distillerie de gin, The Hot Box dispose de plusieurs saunas et de bassins de plongée.
ÉLIMINEZ LES TOXINES AU SAUNA
Les saunas ont poussé comme des champignons en Irlande ces dernières années. On en trouve désormais au bord des lacs ou en bord de mer. S’ils sont particulièrement en vogue actuellement, les saunas existent dans le pays depuis le 17e siècle, lorsque des tentes de sudation en forme de ruche d’abeilles étaient utilisés à des fins médicinales. Vous trouverez plusieurs bonnes adresses à Dublin. Essayez The Hot Box à Inchicore, qui dispose de cinq saunas et de bassins de plongée, en plus d’être situé juste à côté d’une distillerie de gin et d’une brasserie. Vous pouvez aussi vous rendre à The Hot Box de Killiney pour pouvoir piquer une tête dans la mer entre deux séances de sauna.
ÉCOUTEZ DES HISTOIRES
La tradition des conteurs traditionnels (ou seanchaí) est, depuis peu, en plein renouveau à Dublin. Devant les spectateurs, un conteur raconte une histoire tout en tissant du fil. Si vous souhaitez raconter une histoire ou en entendre une, prenez part aux évènements Seanchoíche, qui sont régulièrement organisés au café The Fumbally dans le quartier The Liberties. Vous pouvez aussi vous rendre au Dublin Story Slam, en centre-ville.
Joyau restauré de l’âge d’or de Dublin, le Stella Cinema diffuse des classiques hollywoodiens tous les vendredis après-midi.
ALLEZ AU CINÉMA
Le Stella Cinema a ouvert ses portes en 1923. Bien qu’il ait été rénové depuis, avec des fauteuils en cuir et des petites tables pour poser votre cocktail, il n’a rien perdu de sa superbe art déco. Les meilleurs films, à savoir les vieux classiques hollywoodiens, sont diffusés ici tous les vendredis après-midi et vous pouvez les regarder en sirotant un verre offert par la maison.
FAITES UN TOUR AU MARCHÉ
S’il n’existe pas de marché permanent à Dublin, plusieurs marchés font leur apparition le week-end. C’est notamment le cas du marché mensuel We Love Markets, situé dans le quartier des Liberties. Installé autour d’un moulin à vent datant du 18e siècle, vous y trouverez des food trucks, des étals de vêtements vintage et un DJ jouant des vinyles.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.