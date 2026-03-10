Irlande : nos conseils pour fêter la Saint Patrick à Dublin

Pourquoi célébrer votre fête nationale une seule journée, quand vous pouvez le faire sur quatre jours ? C’est ce que propose le St Patrick’s Festival à Dublin, à l’occasion duquel locaux et touristes se réunissent pour honorer le saint patron de l’Irlande. En plus du défilé principal organisé le 17 mars, une foule d’activités sont également proposées à travers la ville. Au programme : spectacles de cabaret, concerts, visites guidées et récits d’histoires. Et si vous en avez eu assez du festival, profitez de la ville comme les Dublinois en visionnant un film dans un cinéma vintage ou en vous délassant dans un sauna en bord de mer.

ARPENTEZ DRURY STREET

Lorsque le soleil pointe le bout de son nez, cette rue devient l’endroit idéal pour se poser en terrasse. C’est aussi un centre créatif, peu importe la météo. Faites du shopping dans les boutiques d’ameublement et les friperies indépendantes avant de prendre place en terrasse au Loose Canon pour goûter à leur excellentissime « cheese toastie » ou de vous attabler chez Mani pour déguster une part de pizza romaine.

FAITES UN FESTIN CHEZ