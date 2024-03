Norvège : un train pour l'Arctique sous le soleil de minuit

« Vous devriez aller au Sellanraa Bok & Bar », me conseille Astrid. « Le menu est de saison et tous les produits viennent des alentours, c'est l'endroit idéal pour découvrir les saveurs locales. » Elle griffonne la direction à suivre dans mon calepin et remarque le croisement des rails. « Nous y sommes », lance-t-elle, puis se glisse hors de la table et me souhaite un bon voyage.

En traversant le pont qui enjambe le fleuve Nidelva, je suis soudainement réveillée par la fraîcheur côtière et je m'arrête pour profiter de la vue : une série d'immeubles aux couleurs éclatantes domine la promenade alors que les voiliers se balancent au premier plan. Depuis ce pont, 10 minutes de marche me séparent de l'hôtel Britannia et j'espère que ma chambre est prête. Aussi romanesques soient-ils, le voyage en train de nuit présente tout de même un inconvénient : pour les passagers qui rentrent chez eux, il n'est pas dérangeant d'arriver aux petites heures de la journée et de filer sous la douche avant de prendre un petit-déjeuner. En revanche, pour ceux d'entre nous qui posent le pied en terre étrangère, parfois mal réveillés, il s'agit bien souvent d'errer les bras chargés de bagages en espérant trouver un café ou tuer le temps avant le check-in tant attendu. Par chance, ma chambre est disponible et je m'accorde quelques heures de repos avant de vivre l'un des petits-déjeuners les plus formidables de mon existence.

Il y a également des fromages locaux en meules de taille burlesque disposées sur des présentoirs à gâteaux jouxtant les courbes d'un brie et les couleurs d'un bleu. Les fromages sont tachetés, aux graines, à pâte dure, ou molle, au lait de vache, de brebis ou de chèvre et juste à côté se trouvent de généreux pots de confiture. J'en suis presque émue.

Je discute avec Olav Svarliaunet, un jeune sous-chef qui participe d'ailleurs au festival culinaire du mois d'août. « Nous utilisons uniquement des produits locaux ici et tout est étiqueté pour indiquer l'origine », m'explique-t-il. L'hôtel possède sa propre ferme, Braattan Gaard, à environ une demi-heure de route. Sur ce domaine, il y a plus de 5 000 pommiers qui fournissent le jus pressé à froid servi au petit-déjeuner. « On reçoit également de nombreux produits du village de Røros dans les montagnes, à environ deux heures plus au sud, notamment les œufs, la crème, le lait et le beurre, mais aussi toutes nos salaisons de viandes et de poissons », ajoute Olav. À l'exception de quelques fruits tropicaux, comme l'ananas, tout est norvégien.

À Trondheim, l'heure est à la pause estivale et la plupart des restaurants sont fermés, mais cela me donne l'occasion d'explorer la ville plus en profondeur. Je déambule sur les ruelles pavées au milieu des promeneurs accompagnés de leurs chiens au poil ruisselant. Il fait curieusement chaud lorsque je me lance sur le Midtbyrunden, un sentier de 5,9 kilomètres qui fait le tour de la ville en suivant le fjord de Trondheim et le fleuve Nidelva. Le parcours est splendide, il m'emmène à travers les ponts et le long des quais, où les baigneurs barbotent dans une eau rafraîchissante. Je flâne dans le quartier de Bakklandet au bord du fleuve, en sirotant un chocolat frappé du Dromedar Kaffebar avant de pousser la porte de diverses boutiques où les articles proposés vont du savon artisanal aux couvertures en cachemire. Derrière leurs douces nuances de rose ou de vert, certaines maisons en bois de la ville me paraissent vides ; leurs murs sont couverts de rosiers grimpants et des fleurs jaune pâle décorent leurs fenêtres.

Quand vient la fin du sentier, le petit-déjeuner est oublié et je décide de suivre les conseils d'Astrid : direction Sellanraa Bok & Bar. Le menu est essentiellement végétarien, avec des plats hauts en couleur mariant la carotte façon hasselback aux échalotes et navets rôtis ; la majorité des légumes provient de la ferme Grindal, à quelques kilomètres de là. L'intérieur est un subtil mélange de librairie et de cellier : sur les étagères, les bocaux d'oranges et de chanterelles en saumure sont adossés à des éditions reliées de L'idiote d'Elif Batuman et de La Peste d'Albert Camus. Devant une assiette de crevettes fraîches et de fenouil râpé, je pense à cette journée si vite écoulée, rythmée par les gourmandises et les balades tonifiantes au fil de l'eau.

EN ROUTE VERS LE NORD