L'île de Wight était l'île préférée de la reine Victoria (et saura vous séduire vous aussi)

QUE VISITER SUR L’ÎLE ?

Plus à l’ouest se trouvent Yarmouth et le village voisin de Freshwater, où Alfred Lord Tennyson aurait autrefois déclaré qu’une pinte d’air valait « une pièce de six pence ». Le poète lauréat (1853-1892) a passé de nombreuses années dans le manoir gothique de Farringford House entouré de jardins d’ornement. Marcheur invétéré, vêtu d’un manteau noir, il était connu pour son élégance. Des sentiers de randonnée et un imposant monument ont été nommés en son honneur sur l’île. Faites également un détour par le musée et les galeries Dimbola, où vous pourrez découvrir des expositions historiques et contemporaines. La photographe pionnière de l’ère victorienne, Julia Margaret Cameron, y a notamment vécu. Avec Alfred Lord Tennyson et Lewis Carroll, cette dernière était membre du « Freshwater Circle », un groupe d’artistes et d’écrivains bohèmes qui se réunissaient dans cette contrée côtière pour discuter de leur travail.